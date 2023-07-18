خمس دول تحث البرلمان اللبناني على انتخاب رئيس

بقلم: يورونيوز

دعت كل من السعودية ومصر وفرنسا والولايات المتحدة وقطر البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس، والسياسيين اللبنانيين الى "اتخاذ خطوات فورية لكسر الجمود" حسبما ذكرت الخارجية الفرنسية الثلاثاء.

التقى ممثلون للدول الخمس في الدوحة الاثنين للبحث في أزمة لبنان، بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

وشدد البيان على "ضرورة أن يتحمل النواب اللبنانيون المسؤولية التي تقع على عاتقهم بموجب الدستور ويشرعوا في انتخاب رئيس للبلاد" بينما منصب الرئاسة شاغر منذ أكثر من ثمانية أشهر في البلد الذي يشهد انهيارا اقتصاديا كاملا.

وفشلت محاولة جديدة في البرلمان في منتصف حزيران/يونيو لانتخاب رئيس في ظل استمرار التجاذب بين حزب الله الموالي لإيران وخصومه.

وتابع البيان ان الدول الخمس "تحث الزعماء والأحزاب اللبنانية على اتخاذ خطوات فورية للخروج من المأزق السياسي الحالي" و"درست خيارات ملموسة في ما يتعلق باتخاذ إجراءات بحق الذين يعرقلون التقدم في هذا الشأن".

واوضح النص "تقف الدول الخمس على أهبة الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع لبنان لدعم تطبيق إجراءات الإصلاح [التي أوصى بها صندوق النقد الدولي] والتي تعتبر ضرورية لازدهار هذا البلد واستقراره وأمنه. وشدد ممثلوها على الحاجة المطلقة لإصلاح النظام القضائي واحترام دولة القانون لا سيما في ما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020".

وخلص البيان الى القول "تظل المملكة العربية السعودية ومصر والولايات المتحدة وفرنسا وقطر مصممة على دعم لبنان وتعتزم مواصلة تنسيق جهودها لصالح الشعب اللبناني".