شاهد: منتخب المغرب للسيدات يستعد للمشاركة في كأس العالم.. هل تحقق "لبؤات الأطلس" ما حققه الأسود؟

بقلم: يورونيوز

يستعد منتخب المغرب للسيدات للمشاركة لأول مرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، التي تنطلق في أستراليا ونيوزلندا في العشرين من يوليو/ تموز الجاري، بمشاركة 32 منتخب كروي.

ويعد المنتخب المغربي للسيدات المعروف باسم "لبؤات الأطلس" أول فريق عربي يشارك في المسابقة العالمية التي تستمر فعالياتها على مدى شهر، بعدما وصل للمربع الذهبي بكأس أمم إفريقيا للسيدات عام ٢٠٢٢.

ويأمل منتخب المغرب للسيدات أن يسير على خطى منتخب الرجال، الذي فاجأ العالم نهاية العام الماضي، حين أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم.

ويُنظر إلى الإنجاز الذي حققه فريق المغرب باعتباره علامة فارقة في العالم العربي، حيث لا تزال المنتخبات النسائية في مراكز متواضعة على الساحة الكروية العالمية، بسبب عدم دعم الكرة النسائية من قبل الحكومات والاتحادات المحلية.