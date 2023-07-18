شاهد: تدريبات عسكرية بحرية في لبنان تشارك فيها 6 أساطيل حربية

بقلم: يورونيوز

تشارك 6 أساطيل حربية، بينها رابع أضخم أسطول في العالم، في التمرين البحري الذي أطلقه الجيش اللبناني، يوم الإثنين، ويستمر لمدة 8 أيام.

"الاتحاد الحازم" هو عنوان التمرين الذي انطلق في 10 يوليو، تقوده القوات البحرية في الجيش اللبناني بالتعاون مع 6 دول أخرى بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

ويختتم التمرين الذي استمر 8 أيام في منطقة حنوش، بمشاركة وحدات بحرية تابعة لأساطيل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، إضافة إلى مصر والعراق والأردن.

وقال بيان الجيش اللباني إن التمرين يهدف إلى تعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة في التمرين من الأساطيل الحربية الأخرى.

مناورات الجيش اللبناني Hassan Ammar/AP

بالإضافة إلى التنسيق وتبادل الخبرات في عمليات الإنزال والمراقبة والسيطرة على المسطح المائي، إضافة إلى مهام الغطس والبحث والإنقاذ وإتلاف الذخائر واعتراض السفن وتفتيشها.