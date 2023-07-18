تايلور سويفت تحطم الرقم القياسي النسائي لأكبر عدد من الألبومات تتصدر المبيعات

بقلم: يورونيوز

وحققت تايلور سويفت هذا الرقم القياسي بفضل نسخة مُعاد تسجيلُها من ألبومها الثالث "سبيك ناو" الذي صدر أساساً العام 2010.

أصبحت نجمة البوب الأمريكية تايلور سويفت الاثنين بفضل ألبومها الجديد "سبيك ناو (تايلورز فيرجن)" صاحبة أكبر عدد من الألبومات تتصدر المبيعات في صفوف المغنيات، محطمة الرقم السابق الذي كان للنجمة باربرا سترايسند.

فقد احتل ما مجموعُه 12 من ألبومات المغنية البالغة 33 عاماً المركز الأول في ترتيب "بيلبورد" المرجعي للأغنيات، وفقاً لموقع المنظمة الإلكتروني.

كذلك أصبحت سويفت "أول امرأة - وأول فنانة منفردة حية" منذ آب/أغسطس 1963 يحل 11 من ألبوماتها في آن واحد ضمن أفضل 200 ألبوم، وفقاً لـ"بيلبورد".

أما الرقم القياسي المطلق للرجال والنساء فمسجّل باسم النجم الأمريكي برنس (19 ألبوماً)، وقد تَحقَقَ في ترتيب 14 أيار/مايو 2016، بعيد وفاته في 21 نيسان/أبريل 2016.

وحققت تايلور سويفت هذا الرقم القياسي بفضل نسخة مُعاد تسجيلُها من ألبومها الثالث "سبيك ناو" الذي صدر أساساً العام 2010.

وكانت سويفت خاضت علناً عام 2019 معركة لاستعادة ملكية تسجيلات أسطواناتها الست الأولى، بعد استحواذ قطب صناعة الموسيقى سكوتر براون على شركتها السابقة للتسجيلات "بيغ ماشين".

وقررت لهذا الغرض تسجيل نسخ جديدة من هذه الأعمال، وكان أولها "فيرلس (تايلورز فيرجن)" ثم "رِد (تايلورز فيرجن)". وأصبح "سبيك ناو" ثالث الألبومات المُعاد تسجيلها، فيما لا تزال النسخة الأصلية منه موجودة في ترتيب "بيلبورد" وتحتل المركز السابع والستين.

وغالباً ما تسجّل تايلور سويفت أرقاماً قياسية. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2022، بعد صدور ألبومها "ميدنايتس"، احتلت أغنياته المراكز العشرة الأولى في ترتيب "بيلبورد هوت 100" للأغنيات.

وبتصدّر "سبيك ناو (تايلورز فيرجن)" ترتيب "بيلبورد 200"، بات لسويفت ستة ألبومات في المراكز العشرين الأولى منه، وتسعة في المراكز الأربعين الأولى، وعشرة بين أفضل مئة.