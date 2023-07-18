ليدز يونايتد يعلن المصادقة على استحواذه من قبل مجموعة أميركية

بقلم: يورونيوز

أعلن ليدز يونايتد الثلاثاء أن رابطة دوري كرة القدمالإنجليزي (إنغليش فوتبول ليغ) التي تشرف على الدرجات الدنيا، وافقت على استحواذ النادي من قبل مجموعة "فورتي ناينرز إنتريبرايزيس" الاميركية.

ستقوم مجموعة الاستثمار المالكة لفريق سان فرانسيسكو فورتي ناينرز المشارك في دوري كرة القدم الاميركية بشراء جميع أسهم نادي ليدز من الايطالي أندريا رادريتساني المالك منذ العام 2017.

أكد رئيس المجموعة باراغ ماريث الذي سيصبح رئيسًا وعضوًا في مجلس إدارة النادي الواقع في يوركشير "هذه لحظة مهمة في تاريخ ليدز يونايتد، وقد سبق وبدأنا بالعمل الشاق".

تملك المجموعة 44% من أسهم النادي منذ 2021، وقد قامت بتفعيل بند يسمح لها بشراء النسبة المتبقية البالغة 56% من رادريتساني قبل كانون الثاني/يناير 2024.

قُدرت قيمة النادي بـ400 مليون جنيه استرليني (523 مليون دولار)، لكن هبوطه من الدوري الممتاز إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب" نهاية الموسم المنصرم أدى إلى إعادة التفاوض، وتراجعت قيمته الى حوالي 170 مليون جنيه استرليني فقط (222 مليون دولار).

عيّن النادي الشهر الماضي الالماني دانيال فاركي، مدرب بوروسيا مونشنغدلاباخ ونوريتش سيتي الانكليزي السابق، مديرًا فنيًا لإعادة الفريق الى مصاف دوري الاضواء.

وانضم ليدز الى قائمة من الاندية الانكليزية تحت ملكية أميركية على غرار مانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول وتشلسي وأستون فيلا.