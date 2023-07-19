بقلم: يورونيوز

أعلن جهاز الإطفاء اليوناني الأربعاء أنه يتوقع وصول أكثر من 200 رجل إطفاء من رومانيا وسلوفاكيا وبولندا إلى اليونان بحلول الجمعة في إطار المساعدة الأوروبية المتبادلة في مكافحة حرائق الغابات العنيفة المستعرة في البلاد.

وقال يانيس أرتوبيوس، المتحدث باسم جهاز الإطفاء، إن "اليونان طلبت ثلاثة فرق إطفاء في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية" واستجابت لها رومانيا وسلوفاكيا وبولندا لإرسال 230 رجل إطفاء في الإجمال.

وعليه، سترسل رومانيا 50 رجل إطفاء إضافيين مع 10 مركبات الخميس يليهم 149 بولنديًا و49 مركبة و31 سلوفاكيا و15 مركبة الجمعة.

وسيقدم هؤلاء الدعم لمئات رجال الإطفاء اليونانيين الذين، كما أكد وزير أزمة المناخ والحماية المدنية فاسيليس كيكيلياس، يخوضون لليوم الثالث على التوالي "معركة هائلة ضد ألسنة اللهب" في مناطق تقع غرب أثينا وشمالها وفي جزيرة رودس على وجه الخصوص.

تأتي هذه الجهود في ظل أحوال جوية صعبة تؤججها رياح عاتية يمكن أن تصل سرعتها إلى 60 كيلومترا في الساعة، وفق ما قال الوزير.

وفي حين يتوقع أن تضرب موجة حر جديدة اليونان اعتبارًا من الخميس، دعا الوزير أيضًا السكان إلى التعاون والحذر الشديد. وقال "أطلب من الجميع دعم جهود" رجال الإطفاء عبر توخي "الحذر الشديد".

وذكرت إذاعة سكاي الخاصة أن "موجة الحر والرياح تشكلان مزيجًا متفجرًا" بينما دمرت هذه الحرائق آلاف الهكتارات وكذلك عددًا كبيرًا من المنازل لكنها لم تسفر عن وقوع إصابات في هذه المرحلة.

ويتوقع خلال موجة الحر الجديدة تسجيل 44 درجة مئوية يومي الجمعة والسبت في وسط البلاد. وعليه حذرت خدمة الإطفاء من أن مخاطر اندلاع حرائق جديدة "عالية جدًا".