سرق سيارة في الولايات المتحدة فكان رضيع في انتظاره على المقعد الخلفي.. وهذا ما فعله

بقلم: يورونيوز

قالت الشرطة إن والدي الرضيع كانا مشغولين بالاهتمام بمشكلة أصابت ابنهما الآخر البالغ من العمر عامين، واضطرا للنزول من السيارة للاعتناء به.

أقدم رجل على سرقة شاحنة ظهر يوم الجمعة في أحد شوارع مدينة دورتشستر في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، إلا أن مفاجأة من العيار الثقيل كانت في انتظاره.

فالرجل الذي شوهد بحسب الشرطة وهو يرتدي قميصًا وبنطالًا رمادي اللون كان يركب دراجة قبل أن يقرر التخلي عنها ليسرق شاحنة كانت مركونة على الطريق، ظن أنها خالية إلا أن الأمر لم يكن كذلك.

وقالت الشرطة التي نشرت صور المشتبه به على صفحاتها الرسمية، إن السارق ترجل إلى مقعد القيادة وأقلع متوقعا أن العملية تكللت بالنجاح، إلا أن طفلا رضيعا كان في انتظاره بالمقعد الخلفي.

وأشارت إلى أن والدي الرضيع كانا مشغولين بالاهتمام بمشكلة أصابت ابنهما الآخر البالغ من العمر عامين، واضطرا للنزول من السيارة للاعتناء به.

وفي هذا الوقت أقدم اللص على فعلته.

وبعد أن تفاجأ بوجود الرضيع اضطر إلى التوقف ووضع الطفل في زاوية على جانب الطريق وتخلى عنه.

وقال أحد عناصر الشرطة إنهم تلقوا بلاغا حول عملية اختطاف نفذها رجل من أصل إسباني ضخم البنية، شعره طويل، سرق شاحنة ورضيع بداخلها.

وذكرت الشرطة أنه تم العثور على الطفل ولم شمله مع أسرته، وأنها تبحث عن المشتبه به.