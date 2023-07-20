رئيسة الوزراء الفرنسية تنوي إجراء تعديلات في فريقها الحكومي

بقلم: يورونيوز

أمضت رئيسة الوزراء وقتاً طويلاً في قصر الإليزيه الأربعاء بعد اجتماع خُصّص للألعاب الأولمبية.

أفادت مصادر مقرّبة من الرئاسة الفرنسية أنّ تعديلاً وزارياً متوقعاً سيتم الخميس. والإثنين، قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يواجه ضغوطاً منذ أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها. وقالت بورن إنها تريد إجراء "تعديلات" في صفوف الفريق الحكومي.

وكشف مستشار للسلطة التنفيذية في حديث لوكالة فرانس برس أن التعديل الوزاري سيُعلن الخميس، بدون أن يحدد في أي وقت من اليوم.

كذلك أشار مسؤول في القصر الرئاسي إلى أنّ التعديل سيجري "على الأرجح" الخميس.

وأمضت رئيسة الوزراء وقتاً طويلاً في قصر الإليزيه الأربعاء بعد اجتماع خُصّص للألعاب الأولمبية.

وبحسب المسؤول في القصر الرئاسي، تناولت النقاشات التعديل الوزاري.

وأفاد عدد من المستشارين الوزاريين بأن "الرئيس لا يريد تعديلاً وزارياً كبيراً، تضغط رئيسة الوزراء لإجرائه".

وقال مستشار في صفوف الغالبية إنّ التعديل قد يشمل "خمس أو ست" وزارات.

قرّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أمس الإثنين إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في المنصب، على الرغم من ضغوط تواجهها الحكومة منذ أعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا.