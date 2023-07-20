قبيل انطلاق كأس العالم للسيدات بساعات.. مسلّح يقتل شخصين في أوكلاند بنيوزيلندا

بقلم: يورونيوز

أكدت الشرطة للجمهور أنه لا يوجد خطر مستمر ولا يوجد سبب لعدم استمرار البطولة.

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ستة بعد إطلاق نار في وسط مدينة أوكلاند صباح الخميس، قبل ساعات من انطلاق كأس العالم للسيدات في المدينة.

وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكنز إن المسلح قتل أيضًا ولا يوجد خطر على الأمن القومي أو ارتفاع في مستوى التهديد الوطني. وأكد أن المونديال سيمضي كما هو مخطط له.

وبدأ الحادث في موقع بناء في شارع كوين ستريت الرئيسي في أوكلاند، عندما أبلغ السكان المحليون عن سماع أصوات إطلاق نار.

مكان وقوع الحادث SAEED KHAN/AFP or licensors

وقالت الشرطة إن مطلق النار، والذي كان يحمل بندقية آلية، تحرك داخل موقع للبناء، وبعد أن وصل إلى الطبقات العليا، احتمى خلف بعض العواميد.

ويأتي هذا الهجوم المسلّح في اليوم الذي تنطلق فيه "بطولة كأس العالم للسيدات في كرة القدم" التي تستضيفها نيوزيلندا وأستراليا من 20 تمّوز/يوليو ولغاية 20 آب/أغسطس.

وسيستضيف ملعب إيدن بارك في أوكلاند المباراة الافتتاحية لكأس العالم للسيدات 2023.

وعقب الهجوم، سارع المنتخب الأميركي الموجود حالياً في أوكلاند إلى إصدار بيان طمأن فيه إلى أنّ جميع أفراده بخير وأمان.

تاريخ من العنف الأسري

وأصيب ضابط شرطة برصاص المسلح خلال تبادل لإطلاق النار، لكن حالته مستقرة. وقالت الشرطة إن أربعة آخرين أصيبوا بجروح متوسطة إلى خطيرة.

ولم تتعرف الشرطة رسميًا على المسلح، لكنها تعتقد أنه رجل يبلغ من العمر 24 عامًا كان يعمل في الموقع وله تاريخ من العنف الأسري.

وقال أندرو كوستر، مفوض الشرطة النيوزيلندية: هناك مؤشرات تدل على وجود تاريخ طويل في ما يتعلق بالصحة العقلية للمتهم، ولكن لا يوجد دليل على أنه كان على درجة عالية من الخطورة المميتة.

وجاء الحادث قبل ساعات فقط من انطلاق المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للسيدات، واستقبلت المدينة الآلاف من اللاعبين والسياح الدوليين للحدث الذي تستضيفه أستراليا ونيوزيلندا.

وقال رئيس الوزراء إنه تحدث إلى منظمي الفيفا وستستمر البطولة كما هو مخطط لها. وأكدت الشرطة للجمهور أنه لا يوجد خطر مستمر ولا يوجد سبب لعدم استمرار البطولة.

كما أصدر الفيفا بيانًا قال فيه إنه تم إبلاغه بأن الحادث ليس له علاقة بكرة القدم، لذا فإن المباراة الافتتاحية يمكن أن "تستمر كما هو مخطط لها".