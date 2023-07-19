قبيل الافتتاح.. رئيس الفيفا يدعو إلى اغتنام فرصة شراء تذاكر كأس العالم للسيدات

بقلم: يورونيوز

كانت التذاكر لا تزال متاحة على الموقع الرسمي للفيفا لجميع المباريات تقريبًا، بما فيها المباراة الافتتاحية بين نيوزيلندا وحاملة اللقب سابقًا النروج ومباراتا نصف النهائي.

حثّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الأربعاء، الجماهير على "اغتنام اللحظة" وشراء تذاكر كأس العالم للسيدات التي لم تُبع بعد كامل بطاقات مباراتها الافتتاحية في نيوزيلندا الخميس.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا المونديال بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس، وفي حين أن بَيع التذاكر في البلد الأول كان على قدر التوقعات، فإن مخاوف رافقت المسألة في البلد الثاني.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو SAEED KHAN/AFP or licensors

وتُفتتح النهائيات بمباراة نيوزيلندا والنرويج في ملعب "إيدن بارك" في أوكلاند الذي يتسع لخمسين ألف شخص، في حين تلعب أستراليا بعد ساعات أمام إيرلندا في ملعب "ستاديوم أستراليا" في سيدني الذي سيمتلئ بحضور 80 ألف مشجع.

وقالت الأمينة العامة للاتحاد الدولي السنغالية فاطمة سامورا إنه بيعت مليون و375 ألف تذكرة للمونديال، متجاوزة الرقم الإجمالي للنسخة الأخيرة في فرنسا عام 2019 التي شارك فيها 24 منتخبًا مقارنة بـ32 في الحالية.

وحتى يوم الأربعاء، كانت التذاكر لا تزال متاحة على الموقع الرسمي للفيفا لجميع المباريات تقريبًا، بما فيها المباراة الافتتاحية بين نيوزيلندا وحاملة اللقب سابقًا النروج ومباراتا نصف النهائي.

بيع 320 ألف تذكرة

وقال إنفانتينو للصحافيين في أوكلاند: "رسالتي الوحيدة التي أريد أن أقولها من هنا هي اغتنموا اللحظة، كونوا فخورين بما تمكنتم من تحقيقه هنا في نيوزيلندا وفي أستراليا".

وأضاف السويسري-الإيطالي: "كونوا فخورين بما سيكون أكبر حدث - وليس فقط حدث رياضي - تم تنظيمه هنا حتى الآن".

وقال: "اليوم أشعر بالتعب لأنني هبطت للتو، لكني أشعر بسعادة كبيرة" وذلك في إيماءة مرحة لخطابه المثير للجدل الذي ألقاه في الدوحة عشية انطلاق مونديال قطر 2022 عندما قال "اليوم أشعر أني قطري، أني مثلي، أني من أصحاب الإعاقة، أني عامل مهاجر".

تستضيف نيوزيلندا 29 مباراة من أصل 64 مقررة في النهائيات.

قالت جاين باترسون، مديرة العمليات للبطولة في نيوزيلندا، في وقت سابق من الأسبوع إن 320 ألف تذكرة بيعت في بلادها حتى الآن.

وأردفت سامورا: "تجاوز عدد التذاكر التي تم بيعها قبل شهر عدد التذاكر الإجمالي المباعة في فرنسا. حققنا توقعاتنا من حيث الأرقام".

وتابعت: "مع ذلك، لا يزال لدينا تذاكر متاحة لبعض المباريات، لذا فإن ندائي الوحيد هو عدم الانتظار حتى اللحظة الأخيرة".