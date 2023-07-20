EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

مصرع 13 مهاجراً سنغالياً بعد غرق مركبهم قبالة ساحل المغرب

صورة رمزية من الأرشيف
صورة رمزية من الأرشيف Copyright Javier Bauluz/Copyright 2020 The AP.
بقلم:  يورونيوز

قضى 13 مهاجراً سنغالياً على الأقل في غرق مركب قبالة ساحل المغرب نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد رئيس بلدية وكالة فرانس برس الخميس.

وشهد طريق الهجرة لجزر الكناري، بوابة أوروبا في المحيط الأطلسي، زيادة ملحوظة في محاولات العبور في الأسابيع الأخيرة من سواحل شمال غرب إفريقيا.

وقال عمر سيسي رئيس بلدية روفيسك القريبة من دكار لوكالة فرانس برس "بلغنا خبر وفاة ثلاثة عشر شخصاً من سكان المنطقة".

وأكد أن الناجين الذين تمكن من الاتصال بهم ذكروا أن إجمالي عدد القتلى بلغ ثمانية عشر.

وأوضح سيسي "كانوا في مركب يحمل 63 شخصاً انقلب. تتم رعاية الناجين في مدينة الداخلة" بجنوب المغرب، مشيراً إلى أنه يعمل مع السلطات المحلية لإعادتهم إلى السنغال.

وتابع "ستة من بلدة روفيسك يعالجون حاليا في مستشفى الداخلة".

ولم تؤكد السلطات المغربية هذه المعلومات، علماً أنها لا تدلي عادة بتصريحات عن غرق قوارب مهاجرين قبالة سواحل المملكة.

وأعلنت البحرية المغربية الثلاثاء أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي في الأيام الأخيرة، معظمهم من دول في إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن 400 منهم أنقذتهم في المياه الإقليمية.

كما لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم قبل ثمانية أيام في انقلاب مركب في سان لوي قرب الحدود بين السنغال وموريتانيا.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب تقل مهاجرين في المياه المغربية أو الإسبانية أو الدولية.

المصادر الإضافية • أ ف ب

مواضيع إضافية

وزير يوناني يطالب بإرسال سفن أوروبية إلى ليبيا لمنع تدفق المهاجرين

شاهد: وصول دفعة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى إيطاليا قادمين من تونس

سعيّد: تونس ليست أرض عبور ولا توطين والهجرة هدفها الربح.. ومليار دولار للمهاجرين حولتها دول إفريقية

أزمة المهاجرين البحر الأبيض المتوسط السنغال المغرب مهاجرون