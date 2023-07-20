مصرع 13 مهاجراً سنغالياً بعد غرق مركبهم قبالة ساحل المغرب

بقلم: يورونيوز

قضى 13 مهاجراً سنغالياً على الأقل في غرق مركب قبالة ساحل المغرب نهاية الأسبوع الماضي، وفق ما أفاد رئيس بلدية وكالة فرانس برس الخميس.

وشهد طريق الهجرة لجزر الكناري، بوابة أوروبا في المحيط الأطلسي، زيادة ملحوظة في محاولات العبور في الأسابيع الأخيرة من سواحل شمال غرب إفريقيا.

وقال عمر سيسي رئيس بلدية روفيسك القريبة من دكار لوكالة فرانس برس "بلغنا خبر وفاة ثلاثة عشر شخصاً من سكان المنطقة".

وأكد أن الناجين الذين تمكن من الاتصال بهم ذكروا أن إجمالي عدد القتلى بلغ ثمانية عشر.

وأوضح سيسي "كانوا في مركب يحمل 63 شخصاً انقلب. تتم رعاية الناجين في مدينة الداخلة" بجنوب المغرب، مشيراً إلى أنه يعمل مع السلطات المحلية لإعادتهم إلى السنغال.

وتابع "ستة من بلدة روفيسك يعالجون حاليا في مستشفى الداخلة".

ولم تؤكد السلطات المغربية هذه المعلومات، علماً أنها لا تدلي عادة بتصريحات عن غرق قوارب مهاجرين قبالة سواحل المملكة.

وأعلنت البحرية المغربية الثلاثاء أنها أنقذت نحو 900 مهاجر غير نظامي في الأيام الأخيرة، معظمهم من دول في إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدة أن 400 منهم أنقذتهم في المياه الإقليمية.

كما لقي ما لا يقل عن 14 شخصاً مصرعهم قبل ثمانية أيام في انقلاب مركب في سان لوي قرب الحدود بين السنغال وموريتانيا.

وتبلغ منظمات غير حكومية بانتظام عن غرق مراكب تقل مهاجرين في المياه المغربية أو الإسبانية أو الدولية.