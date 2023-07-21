مسلّحون يقتلون 12 مزارعا في حقولهم في جنوب غرب النيجر

بقلم: يورونيوز

قُتل 12 مزارعا في النيجر الخميس في حقولهم في هجومين شنّهما مسلّحون في قريتين في بلدة أنزورو الواقعة ضمن نطاق منطقة تيلابيري (جنوب غرب) قرب مالي، وفق ما أفاد الجمعة مصدران محلي وأمني وكالة فرانس برس.

وقال مسؤول في بلدية أنزورو في تصريح لوكالة فرانس برس "سقط 12 قتيلا في هجوم شنّه مسلّحون الخميس بعد الظهر عند الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ)".

وتبيّن بحسب قائمة بأسماء الضحايا وفّرها المسؤول لوكالة فرانس برس أن الضحايا كلّهم رجال.

استهدف الهجومان قريتي دوكو ساراو ودوكو ماكاني اللتين تفصل بينهما مسافة تقل عن كيلومتر واحد وتقعان ضمن نطاق بلدة أنزورو. وأكد مصدر أمني الهجومين من دون إعلان أي حصيلة.

تقع منطقة تيلابيري المضطربة والمترامية الأطراف في "المثلث الحدودي" بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي، وهو قطاع غالبا ما يشهد هجمات لجماعات جهادية موالية لتنظيم القاعدة أو لتنظيم الدولة الإسلامية.

وتشن هذه الجماعات هجماتها على الرغم من انتشار مكثّف لقوات مكافحة الجهاديين وحال الطوارئ المفروضة. ويقاتل جنود فرنسيون إلى جانب عسكريين من النيجر، بحسب سلطات البلدين.

سبق أن استهدفت قرى عدة في أنزورو بهجمات بين أيار/مايو 2020 وآب/اغسطس 2021: وقتل مسلّحون أتوا على دراجات نارية عشرات الأشخاص في منازلهم وحقولهم وحتى في مساجد في البلدة.

في العام 2022، شهدت المنطقة أزمة غذائية حادة بسبب شحّ الأمطار وهجمات مسلّحين يشتبه بأنهم جهاديون.

وقد قُتل مزارعون كثر تجرّأوا على الذهاب لزراعة حقولهم.

في العام 2021 أعادت السلطات إلى تيلابيري 12 ألف شخص ممن نزحوا من قراهم بعدما كانوا قد فروا إثر سلسلة هجمات أو تهديدات أطلقتها جماعات جهادية.