شاهد: طاقم مهمة شنتشو -16 الصينية يقوم بسلسلة من المهام خلال أنشطته في الفضاء

بقلم: يورونيوز

أنجز طاقم مهمة "شنتشو 16" الصينية أول خروج فضائي له يوم الجمعة منذ إرساله إلى محطة الفضاء المدارية تيانغونغ في أيار/ مايو الماضي.

قام رائدا الفضاء الصينيان جينغ هايبنغ وزهو يانغزهو بإجراء مجموعة من المهام خلال نشاطهما خارج المركبة الفضائية لمدة ثماني ساعات بدءًا من الساعة 13:45 بتوقيت بكين (5:45 بتوقيت رينتش)، بما في ذلك تركيب ورفع الإطار الداعم لكاميرا بانورامية خارج وحدة تيانهي الأساسية، وفتح ورفع كاميرتي بانوراما أخريين خارج وحدة مختبر مينغتيان، وفقاً لوكالة الفضاء الصينية.

وقام العضو الثالث جوي هايشاو بمساعدة الفريق من داخل المحطة الفضائية عن طريق التحكم وتحريك الأذرع الروبوتية.

وذكرت الوكالة أن جينغ وزهو عادا إلى المحطة الفضائية في الساعة 21:40 بتوقيت بكين (13:40 بتوقيت غرينتش).

كما وصل الطاقم، بما في ذلك أول رائد فضاء مدني صيني، زهو، إلى المحطة الفضائية في 30 أيار/ مايو، وسيبقون على متنها لمدة ستة أشهر لاستكمال المزيد من الأعمال خارج المركبة وتجارب علوم الفضاء.