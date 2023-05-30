شاهد: لحظة انطلاق رحلة الفضاء الصينية إلى "القصر السماوي"

بقلم: يورونيوز

قال زو ليبنج، مدير مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية، إن عملية الإطلاق نجحت "نجاحًا تامًا" وإن "رواد الفضاء في حالة جيدة".

أرسلت الصين ثلاثة رواد فضاء إلى محطتها تيانغونغ صباح الثلاثاء، وهذه هي المرة الأولى في تاريخ البلاد ترسل فيها بكين مدنيًا في مهمة مأهولة إلى محطة تيانغونغ.

حتى الآن، كان جميع رواد الفضاء الصينيين الذين انطلقوا في رحلة إلى الفضاء ينتمون إلى جيش التحرير الشعبي.

وانطلق طاقم "شنجو-16" على متن صاروخ "لونغ مارتش 2 إف" من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية على حافة صحراء غوبي شمال غربي الصين الساعة 9:31 صباحًا (01:31 بتوقيت غرينتش).

وقال زو ليبنج، مدير مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية، إن عملية الإطلاق نجحت "نجاحًا تامًا" وإن "رواد الفضاء في حالة جيدة".

ويستثمر هذا البلد الآسيوي منذ عقود مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي الذي يديره الجيش، ما سمح له بتعويض جزء كبير من تخلفه عن الأميركيين والروس في هذا المجال.

وأرسلت الصين أول رائد فضاء في العام 2003 وباتت المحطة الفضائية تيانغونغ (القصر السماوي) تعمل بطاقتها الكاملة منذ نهاية العام 2022.

وفي 2019، حطت مركبة صينية على الجانب المظلم من القمر. وعام 2021 أرسلت الصين روبوتًا صغيرًا إلى سطح المريخ.

وتخطط بكين لإرسال أول طاقم إلى القمر بحلول العام 2030 حيث تريد إقامة قاعدة هناك.