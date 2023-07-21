محاكمة ترامب في قضية الوثائق السرية تبدأ في 20 أيار/مايو 2024

بقلم: يورونيوز مع أ ف ب

أمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في العشرين من أيار/مايو من العام المقبل، وهو سيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين او في المنصب.

ستبدأ في أيار/مايو 2024 محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية إساءة التعامل مع وثائق حكومية مصنّفة سرية، وفق ما أعلنت الجمعة القاضية الناظرة فيها.

وأمرت القاضية أيلين كانون بأن تبدأ محاكمة الرئيس السابق أمام لجنة محلّفين في العشرين من أيار/مايو من العام المقبل، وهو سيكون الأول الذي يواجه تهما جنائية من بين كل الرؤساء الأميركيين سواء كانوا سابقين او في المنصب.

وكان الادّعاء قد طلب أن تبدأ المحاكمة في كانون الأول/ديسمبر 2023 في حين طلب وكلاء الدفاع عن الرئيس السابق أن تجرى بعد الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

وترامب يتصدّر السباق بين الشخصيات الطامحة للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للاستحقاق الرئاسي، إلا أن المحاكمة ستجرى في ذروة حملة الانتخابات التمهيدية الرامية إلى اختيار مرشّح الحزب للرئاسة.

إذا كان الموعد صحيحًا، فسيكون بعد انتهاء محاكمة منفصلة في نيويورك لترامب بشأن العشرات من تهم الدولة بتزوير السجلات التجارية فيما يتعلق بدفع أموال صمت لممثلة إباحية.

قد يواجه ترامب محاكمات إضافية في العام المقبل. وكشف هذا الأسبوع أنه تلقى رسالة تبلغه بأنه كان هدفًا لتحقيق منفصل من وزارة العدل في جهود التراجع عن الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ويخطط المدعون العامون في جورجيا للإعلان عن قرارات الاتهام في غضون أسابيع في تحقيق في محاولات ترامب وحلفائه إفساد عملية التصويت.