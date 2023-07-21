بقلم: Euronews

قتيل وثلاثة جرحى في هجوم بالسلاح الأبيض في سيول (وكالة)

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الجمعة طعنًا في هجوم بالقرب من محطة لقطار الأنفاق في سيول، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وقالت الشرطة إن الهجوم وقع بالقرب من محطة قطار أنفاق سيليم في جنوب غرب سيول، مشيرةً إلى أنها اعتقلت المشتبه به في موقع الحادثة.

وأضافت أنّ المشتبه به هو رجل في الثلاثينيات من عمره وأنها تحقق معه لمعرفة دوافع الجريمة.

وأشارت يونهاب إلى أن الهجوم وقع بالقرب من المخرج 4 لمحطة قطار الأنفاق في حوالي الثانية فجرًا.

وأظهرت لقطات مصوّرة نشرت على قناة تلفزيون YTN عبر يوتيوب، مسعفين حاملين ناقلات وهم يركضون نحو موقع الحادث الذي طوّقته الشرطة بشريط أصفر.

وذكرت قناة YTN أن "الرجل صرخ قائلًا إنه لا يريد أن يعيش بعد الآن لأن الشرطة ألقت القبض عليه".

وتعدّ كوريا الجنوبية دولة آمنة للغاية، حيث بلغ معدّل القتل عام 2021، 1,3 لكلّ 100 ألف شخص، بحسب إحصاءات رسمية. أمّا في أميركا، فبحسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها يبلغ معدّل القتل 7,8 حالة وفاة لكل 100 ألف شخص.

وانتشر الحادث بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي باللغة الكورية.

وحذّر شخص عبر تويتر المستخدمين، قائلًا: " لا تحضروا إلى سيليم، اتصلت بالشرطة بعد أن رأيت شخصًا مطعونًا على الأرض".