تقييد وتهديد بالسلاح.. حارس مرمى باريس سان جيرمان يتعرض لعملية سطو في منزله

بقلم: يورونيوز

تعرض حارس مرمى باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الدولي الإيطالي جانلويجي دوناروما وصديقته إلى السرقة في منزلهما في العاصمة باريس ليلة الخميس-الجمعة، حسب ما كشف مصدر قريب من الملف.

وقال المصدر نفسه مؤكدًا خبرًا لموقع "أكتو17"، إن الثنائي الذي أدخل إلى المستشفى بعد الواقعة، "قيِّد" من قبل "أفراد عدة" تحت تهديد "سلاح" لم تحدد طبيعته، في شقتهما في الدائرة الثامنة بالعاصمة.

وأضاف المصدر المطلع أن دوناروما أصيب "بجروح طفيفة"، دون تقديم المزيد من التفاصيل، مشيرًا إلى أن صديقته لم تصب بأذى جسدي.

وأوضح أن الجناة فروا وأن الشرطة فتحت تحقيقًا.

ووفقًا لموقع "أكتو17"، تم إبلاغ الشرطة من قبل موظفي فندق قريب حيث لجأ الثنائي بعد هروبهما.

وقُدرت الأضرار حتى اللحظة بـ500 ألف يورو من "ساعات ومجوهرات ومصنوعات جلدية فاخرة"، حسب مصدر في الشرطة.

ويستعد دوناروما إلى السفر السبت إلى اليابان مع فريقه الذي يقوم بجولة أسيوية إعدادية للموسم الجديد. كما كان من المقرر أيضًا أن يشارك في مباراة ودية ضد لوهافر الجمعة.

وسبق أن وقع العديد من اللاعبين الحاليين أو السابقين من سان جرمان لعمليات سطو في السنوات الأخيرة وعادة في غيابهم، بما في ذلك بريسنيل كيمبيمبي والبرازيليون ماركينيوس وتياغو سيلفا وداني ألفيش والأرجنتينيان أنخل دي ماريا وماورو إيكاردي والكاميروني إريك-ماكسيم تشوبو موتينغ والإسباني سيرخيو ريكو.