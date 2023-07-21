مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية قرب رام الله

بقلم: يورونيوز

أعلنت السلطات الفلسطينية الجمعة مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الاسرائيلية قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، فيما قالت الشرطة الإسرائيلية إنه هاجم عناصرها خلال "اضطرابات عنيفة".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان "استشهاد الطفل محمد فؤاد عطا البايض 17 عاما، متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الرأس".

وجرى إطلاق النار في قرية أم صفا قرب رام الله، بحسب المصدر ذاته.

من جهته، قال حرس الحدود الإسرائيلي إن "اضطرابات عنيفة" اندلعت "ألقى خلالها مشتبه بهم حجارة ومتفجرات" على القوات الإسرائيلية المؤلفة من عناصر شرطة وجنود.

وأضاف في بيان أن "عنصر أمن رد بإطلاق النار على مشتبه به ألقى قنبلة"، مضيفا أن الجندي الإسرائيلي المستهدف أصيب "بجروح طفيفة" خلال الصدامات.

يأتي الحادث وسط تصاعد التوترات في الضفة الغربية، في أعقاب سلسلة هجمات فلسطينية على مستوطنين إسرائيليين وأعمال عنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين.

قُتل ما لا يقل عن 196 فلسطينيا منذ بداية العام في أعمال عنف مرتبطة بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما قتل 27 إسرائيليا ومواطنة أوكرانية ومواطن إيطالي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967. ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالمنطقة تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.