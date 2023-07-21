شاهد: إيطاليا تحبط أكبر عملية تهريب في تاريخها وتضبط 5.3 أطنان من الكوكايين

بقلم: يورونيوز

أعلنت الشرطة الإيطالية، الجمعة، أن السلطات الإيطالية قامت بأكبر عملية ضبط للكوكايين على الإطلاق في أراضيها قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة صقلية.

وقالت شرطة الحدود في غوارديا دي فينانزا في بيان إن القوة بدأت في مراقبة سفينة "أم" مشبوهة كانت تحتفظ بموقع خارج المياه الإقليمية الإيطالية في مضيق صقلية.

في وقت مبكر من يوم الأربعاء، التقطت الشرطة صوراً للعديد من الطرود على سطح السفينة، والتي تم إلقاؤها بعد ذلك في البحر ليجمعها قارب صيد منتظر.

وصادرت شرطة الحدود الإيطالية قارب الصيد وعثرت على إجمالي 5.3 أطنان من الكوكايين تقدر قيمتها بنحو 850 مليون يورو (946 مليون دولار).

واعتقل خمسة اشخاص في المداهمة.