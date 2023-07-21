النساء ينمن أكثر من الرجال والسبب.. "يستخدمن عقولهن أكثر"

بقلم: يورونيوز

كشفت نتائج استطلاع رأي شارك فيه حوالي 2000 بريطاني، أن النساء في المملكة المتحدة ينمن حوالي ثماني ساعات كل ليلة، بينما ينام الرجال عادة حوالي سبع ساعات فقط، أي أن المرأة تحصل على ساعة إضافية من النوم.

عدم الحصول على قدر كاف من النوم مشكلة يواجهها الكثيرون، وقد تكون واحدة من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى توتر العلاقات مع شريك حياتك.

وذكرت دراسة حديثة نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن النساء يحصلن على ساعة نوم إضافية كل ليلة مقارنة مع الرجال.

وكشفت نتائج استطلاع رأي شارك فيه حوالي 2000 بريطاني، أن النساء في المملكة المتحدة ينمن حوالي ثماني ساعات كل ليلة، بينما ينام الرجال عادة حوالي سبع ساعات فقط، أي أن المرأة تحصل على ساعة إضافية من النوم.

وحسب المسح، فإن ستة من كل عشرة أزواج قالوا إن عدم التوازن في النوم يسبب في توتر علاقتهم.

واعتبر عدد من الخبراء، أنه من المنطقي أن تنام النساء أكثر من الرجال، والسبب أنهن يقمن بمهام متعددة ويستخدمن عقولهن أكثر من الرجال.

وكشفت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين ينامون في توقيتات منفصلة للحصول على قسط إضافي من النوم، وأن واحدا من كل عشرة يستخدم غرفة نوم منفصلة.

وتبين بحسب النتائج، أن أكثر من نصف المشاركين في الدراسة ينامون في أوقات منفصلة للحصول على قسط إضافي من النوم وأن واحدًا من كل عشرة أشخاص يستخدم غرفة نوم منفصلة.

ويظهر المسح الذي أجرته علامة CBD التجارية Naturecan حول عادات النوم في البلاد، أنه بينما تميل 60 في المئة من النساء إلى النوم في وقت أبكر من شريكهن، فإن 66 بالمئة من الرجال يستيقظون في وقت مبكر في الصباح لأنهم يحتاجون وقت أقل من النوم.

وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن إتش إس_NHS" بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، إلا أنها تحذر من أن ثلث البريطانيين سيعانون في مرحلة ما من الأرق.

واعتبر العديد من المشاركين، أن أحد الاسباب الذي يؤدي إلى الاضطراب في النوم هو درجات الحرارة المرتفعة وخاصة خلال فصل الصيف، حيث يكافح 64 بالمئة من الرجال و 62 بالمئة من النساء للحصول على قسط كافٍ من النوم خلال هذه الفترة.

ومن بين لائحة تطول من العوامل التي تسبب قلة النوم هناك الضوضاء، والضجيج، والشخير، والحيوانات الأليفة.