EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

شاهد: حريق هائل من نار السَموم يخرج عن السيطرة في جزيرة رودس اليونانية وإجلاء المئات

سيارة تحت شجرة أتى عليها حريق غابات على مقربة من أثينا
سيارة تحت شجرة أتى عليها حريق غابات على مقربة من أثينا Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز

قالت السلطات اليونانية إن حريقاً هائلاً اندلع بشكل خارج عن السيطرة في جزيرة رودس اليونانية يوم السبت، مما أجبر مئات الأشخاص على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة.

انضم السبت أكثر من 20 قارباً إلى جهود الإجلاء الطارئة من جزيرة رودس اليونانية حيث يستعر حريق خارج عن السيطرة منذ خمسة أيام.

وقال خفر السواحل اليوناني إن القوارب تقوم بتحميل الناس من شاطئي كيوتاري ولاردوس في شرق الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط والتي تعد مقصداً سياحياً.

قادت ثلاثة زوارق تابعة لخفر السواحل أكثر من 20 مركبة خاصة في العملية، بينما كان زورق تابع للبحرية اليونانية متجهاً إلى المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إجلاء حوالي ألف شخص إلى شاطئ آمن. وقالت قناة أرت التلفزيونية إن بعض رجال الإطفاء اضطروا إلى اللجوء إلى دير إبسيني بالقرب من لاردوس. وأضافت أن رجال الإطفاء وقائدهم آمنون وهم يحاولون إقناع الراهبات بمغادرة المنطقة.

وقال نائب رئيس الإطفاء يانيس أرتابيوس إن الحريق الذي اندلع على جبل في وسط جزيرة رودس هو أصعب حريق تواجهه قوات الإطفاء هناك.

ويعمل 173 من رجال الإطفاء تؤازرهم خمس طائرات عمودية في المنطقة، ولحقت أضرار بثلاثة فنادق في منطقة كيوتاري بسبب الحريق.

مواضيع إضافية

إسرائيل: قادة سابقون لأركان الجيش والموساد والشاباك والشرطة يدعون نتنياهو إلى وقف التعديلات القضائية

شاهد: في قلب موجة الحر الخانقة والمستعرة.. عاصفة ثلجية حباتها بحجم كرة التنس تضرب شمال إيطاليا

هجوم أوكراني على القرم يؤدي الى انفجار مخزن ذخيرة واتهام كييف باستخدام ذخائر عنقودية على قرية روسية

حرائق في اليونان كارثة طبيعية حرائق غابات إجلاء الطقس