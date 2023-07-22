شاهد: حريق هائل من نار السَموم يخرج عن السيطرة في جزيرة رودس اليونانية وإجلاء المئات

بقلم: يورونيوز

قالت السلطات اليونانية إن حريقاً هائلاً اندلع بشكل خارج عن السيطرة في جزيرة رودس اليونانية يوم السبت، مما أجبر مئات الأشخاص على الفرار من القرى والشواطئ المتضررة.

انضم السبت أكثر من 20 قارباً إلى جهود الإجلاء الطارئة من جزيرة رودس اليونانية حيث يستعر حريق خارج عن السيطرة منذ خمسة أيام.

وقال خفر السواحل اليوناني إن القوارب تقوم بتحميل الناس من شاطئي كيوتاري ولاردوس في شرق الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط والتي تعد مقصداً سياحياً.

قادت ثلاثة زوارق تابعة لخفر السواحل أكثر من 20 مركبة خاصة في العملية، بينما كان زورق تابع للبحرية اليونانية متجهاً إلى المنطقة.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إجلاء حوالي ألف شخص إلى شاطئ آمن. وقالت قناة أرت التلفزيونية إن بعض رجال الإطفاء اضطروا إلى اللجوء إلى دير إبسيني بالقرب من لاردوس. وأضافت أن رجال الإطفاء وقائدهم آمنون وهم يحاولون إقناع الراهبات بمغادرة المنطقة.

وقال نائب رئيس الإطفاء يانيس أرتابيوس إن الحريق الذي اندلع على جبل في وسط جزيرة رودس هو أصعب حريق تواجهه قوات الإطفاء هناك.

ويعمل 173 من رجال الإطفاء تؤازرهم خمس طائرات عمودية في المنطقة، ولحقت أضرار بثلاثة فنادق في منطقة كيوتاري بسبب الحريق.