EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

مسؤولون صينيون يؤكدون أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة"

سفينة شحن محملة بحاويات تغادر ميناء ليانيونقانغ في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، يوم 16 يوليو/تموز 2023
سفينة شحن محملة بحاويات تغادر ميناء ليانيونقانغ في مقاطعة جيانغسو شرقي الصين، يوم 16 يوليو/تموز 2023 Copyright STR/AFP
بقلم:  يورونيوز

أكد كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ، أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة".

 خلال اجتماع لبحث الوضع الاقتصادي نشر الإعلام الرسمي خلاصته الإثنين. أعرب المسؤولون عن مخاوفهم بشأن وضع الإقتصاد الصيني.

ولفت المجتمعون الى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشأن رئيسي الى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، المخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة"، وفق ما أوردت قناة "سي سي تي في".

مواضيع إضافية

شاهد:عند سفح برج إيفل.. ساعة عملاقة تبدأ العد التنازلي لأولمبياد باريس 2024

نتيجة غير كافية لتشكيل الحكومة.. حزب الشعب اليميني ينال أكبر عدد من الأصوات بالانتخابات الإسبانية

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: وجودنا كدولة مهدّد في المنطقة إن لم يكن جيشنا موحداً ومتماسكاً

الصين أزمة اقتصادية ركود اقتصادي