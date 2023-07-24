مسؤولون صينيون يؤكدون أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة"

بقلم: يورونيوز

أكد كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ، أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة".

خلال اجتماع لبحث الوضع الاقتصادي نشر الإعلام الرسمي خلاصته الإثنين. أعرب المسؤولون عن مخاوفهم بشأن وضع الإقتصاد الصيني.

ولفت المجتمعون الى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشأن رئيسي الى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، المخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة"، وفق ما أوردت قناة "سي سي تي في".