مشهد جنسي في فيلم "أوبنهايمر" ذُكرت فيه آية هندوسية يثير الغضب في الهند

بقلم: يورونيوز

أثار مشهد جنسي في فيلم "أوبنهايمر" ذُكر فيه اقتباس من كتاب هندوسي مقدس غضباً عبر الانترنت في الهند، فيما وصفه مسؤول بأنه "هجوم لاذع" على المعتقدات الدينية للهندوس.

ويقول عدد من المنتقدين إن التعصب الديني يتزايد في أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان منذ وصول الحكومة القومية الهندوسية برئاسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى السلطة في العام 2014.

وبدأ عرض الفيلم الذي يتناول قصة عالم الفيزياء الأميركي روبرت أوبنهايمر (يؤدي دوره الممثل كيليان مورفي)، الجمعة في الهند فيما حظي بآراء إيجابية، مع تحقيقه 3 ملايين دولار في شباك التذاكر خلال يومين.

ويُظهر أحد المشاهد أوبنهايمر مع عشيقته جين تاتلوك (تؤدي دورها فلورنس بيو) وهي تفتح نسخة من كتاب ديني هندوسي، وتطلب منه أن يقرأ لها.

فيقرأ مورفي: "أصبحت الآن الموت، مدمّر العوالم"، وهو الاقتباس الذي ذكره أوبنهايمر عندما فجرت القنبلة النووية الأولى.

وكتب المسؤول الكبير في لجنة الإعلام المركزية في الحكومة عدي ماهوركار لمخرج الفيلم كريستوفر نولان "هذا اعتداء مباشر على المعتقدات الدينية لمليار هندوسي متسامح".

وقال ماهوركار في الرسالة التي نشر نسخة منها عبر تويتر إنّ "ذلك يرقى إلى حرب على المجتمع الهندوسي"، داعياً نولان إلى حذف المشهد.

وانتشرت عبر تويتر تغريدات في هذا الشأن مُرفقة بوسمي #لمقاطعة أوبنهايمر (BoycottOppenheime#) و#لاحترام الثقافة الهندوسية (#RespectHinduCulture).

واعتبرت منظمة "فيشوا هندو باريشاد" الهندوسية أنّ الفيلم كان محاولة "لشن هجوم" على المجتمع الهندوسي، مطالبةً بحذف المشهد.

وقال الناطق باسمها فينود بانسال لوكالة فرانس برس "على صنّاع الفيلم الاعتذار للجالية الهندوسية في مختلف أنحاء العالم بعدما جُرحت مشاعرهم".