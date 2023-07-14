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شاهد: الهند تطلق مركبة فضائية نحو القمر

الصاروخ في الهند
الصاروخ في الهند Copyright Aijaz Rahi/Copyright 2023 The AP
بقلم:  يورونيوز

أعلنت وكالة الفضاء الهندية أن مركبة فضائية تابعة لها توجهت إلى القمر، ضمن مشروع بدأ قبل 4 سنوات في محاولة لوضع مركبة آلية على سطح القمر.

وأقلعت المركبة "تشاندريان" (Chandrayaan)، التي تعني "مركبة القمر" باللغة السنسكريتية، من منصة الإطلاق في سريهاريكوتا في جنوب الهند.

ومن المقرر أن تبدأ المركبة الفضائية في رحلة تستغرق أكثر من شهر بقليل قبل أن تهبط على سطح القمر في وقت لاحق في آب/ أغسطس المقبل.

وجرت عملية الإطلاق وسط حضور ضخم، حيث احتفل مهندسو وعلماء المنظمة أثناء العملية. وهتف آلاف المواطنين خارج مركز التحكم بالبعثة ولوحوا بالعلم الوطني وهم يشاهدون المركبة الفضائية ترتفع في السماء.

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