شاهد: 15 قتيلا في غرق عبّارة مكتظة قبالة جزيرة سولاويسي الاندونيسية

بقلم: يورونيوز

أسفر غرق عبّارة قبالة جزيرة سولاويسي الاندونيسية الإثنين، عن مقتل 15 شخصا وفقدان حوالى 20 شخصا كانوا على متنها وفقا لوحدة البحث والإنقاذ الرسمية.

وقال محمد عرفة، رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية إن العبّارة انطلقت من قرية لانتو في منطقة بوتون المركزية في مقاطعة جنوب شرق سولاويزي باتجاه قرية لاجيلي القريبة عندما انقلبت ليلة الأحد.

وكان على متنها 40 شخصا بالرغم من عدم إمكانيتها نقل أكثر من 20 شخصا.

وأضاف عرفة ان عناصر الانقاذ خصصت 3 قوارب مطاطية وزورقين صيد وستة غواصين للبحث عن المفقودين وهم حوالى 19 شخصا بينما تم انتشال 15 جثة صباح الإثنين.

تم انقاذ ستة اشخاص ونقلوا الى المستشفى لتلقي العلاج بينما يجري التحقيق في أسباب الغرق.

وتضم إندونيسيا أكثر من 17 ألف جزيرة، يعتمد سكانها على العبارات للتنقل.

وفي عام 2018، غرقت عبارة مكتظة على متنها حوالي 200 شخص في بحيرة في مقاطعة سومطرة الشمالية، مما أسفر عن مقتل 167 شخصًا.