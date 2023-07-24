شاهد: آثار الغارة الإسرائيلية على مخيم نور شمس بالضفة الغربية

بقلم: يورونيوز

قام سكان مخيم نور شمس للاجئين بشرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة بتفقد الدمار الذي ألحقته غارة عسكرية إسرائيلية بمنطقتهم اليوم الاثنين.

واقتحمت قوة إسرائيلية المخيم بحثا عن عدد من الفلسطينيين المطلوبين لديها، وقوبلت الغارة بمقاومة من المسلحين الفلسطينيين داخل المخيم.

وقال أحمد عارف، أحد سكان المخيم، لوكالة فرانس برس: "نحن نقول للاحتلال: أنت تقتحم المخيم وتستخدم الجرافات لتدمير إرادتنا، لكن هذا فقط يقوي عزيمتنا ومعنوياتنا. إن شاء الله، ستبقى أرواحنا عالية، وسيستمر صدى كلماتنا المشرفة بغض النظر عما يفعلونه وكيف يهددون شعبنا".

دمار داخل مخيم نور شمس Majdi Mohammed/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

وأضاف: "العديد من عائلات المضطهدين يتلقون تهديدات بقتل أطفالهم إذا لم يسلموا ذويهم ولكننا لا نسلم أنفسنا إلا إلى الله".

وقال أبو شجاع، مقاتل فلسطيني من سكان المخيم: "أقول للاحتلال إننا على طريق الشهداء وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وأقول لكل مسلم أن الجهاد واجب وأولئك (الإسرائيليون) أعداء الله، وعلى كل مسلم أن يجاهد ويقاتل أعداء الله".