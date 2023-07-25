شاهد: خلال زيارته الهادفة إلى التزام فرنسا تجاه المحيط الهادئ.. ماكرون يُستقبل بالرقص والغناء

بقلم: يورونيوز

وصل ماكرون إلى كارولينا الجديدة يرافقه وزير الداخلية وبعض المسؤولين الآخرين.

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى كاليدونيا الجديدة (المقاطعة التابعة إلى فرنسا في الخارج في المحيط الهادئ)، كجزء من رحلته إلى أوقيانوسيا.

وحضر ماكرون فور وصوله حفلًا تقليديًا أقامه السكان المحليون في توهو، وهي بلدية في المقاطعة الشمالية لكاليدونيا الجديدة.

والتقى الرئيس الفرنسي كذلك بإحدى العائلات التي تضررت من التغير المناخي.

سيواصل ماكرون بعد ذلك رحلته يوم الخميس 27 يوليو/تموز إلى فانواتو، قبل الانضمام إلى بابوا غينيا الجديدة يوم الجمعة 28 يوليو/تموز للاحتفال بالتزام فرنسا تجاه المحيط الهادئ.