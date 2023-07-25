شاهد: الشرطة اليابانية تعتقل طبيبا نفسيا وابنته بتهمة قطع رأس رجل

بقلم: يورونيوز

اعتقلت الشرطة اليابانية، الثلاثاء سيدة ووالدها في مدينة سابورو كمشتبهين رئيسيين في جريمة قطع رأس لرجل عثر عليه في غرفة فندقية قبل 3 أسابيع.

وقالت شرطة هوكايدو الواقعة في شمال اليابان إنها اعتقلت رونا تامورا والبالغة 29 عامًا ووالدها أوسامو تامورا وهو طبيب نفسي للاشتباه بتآمرهما بقطع رأس الضحية ونقله إلى منزل العائلة في منتصف الليل بين 1 يوليو/ تَـمُّوز و 2 يوليو\ تَـمُّوز.

وألقت الشرطة القبض أيضا على والدة المتهمة الأساسية لتآمرها مع أسرتها بنقل رأس الضحية والتحفظ عليه في المنزل.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل تعاون الأب والأبنة في الجريمة.

لا تزال الشرطة تحقق في دوافع الجريمة كما رفضت الإفصاح عما إذا كانت المتهمة والضحية يعرفان بعضهما البعض.