مقتل جنديين وثالث بحالة خطيرة باليابان بإطلاق نار في ميدان رماية للجيش

بقلم: يورونيوز

جرائم العنف نادرة جدا في اليابان التي تفرض قيودا كبيرة على حيازة السلاح.

ألقت الشرطة اليابانية القبض على عنصر من قوات الدفاع الذاتي الأربعاء بشبهة الشروع في القتل بعد حادثة إطلاق نار أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل.

ونقلت وسائل إعلام يابانية عن وزارة الدفاع اشتباهها بقيام العنصر الذي يبلغ من العمر 18 عاما بإطلاق النار من سلاح آلي ما أسفر عن مقتل اثنين اليوم الأربعاء عندما فتح مجند النار في ميدان للرماية في جيفو بوسط البلاد.

وقالت قوة الدفاع الذاتي البرية في بيان "خلال تدريب بالرصاص الحي في إطار تمرين جزء من الأفراد الجدد، أطلق أحدهم النار على ثلاثة من العاملين".

وأوضحت أن إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وجرح اثنين آخرين. وأعلنت قوات الدفاع الذاتى البرية فى وقت لاحق "التأكد من وفاة شخص آخر من المصابين الثلاثة بالرصاص".

وذكر المتحدث باسم الحكومة هيروكازو ماتسونو أن مشتبها به اعتقل لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأوضحت الشرطة المحلية لوكالة فرانس برس ان مطلق النار يبلغ من العمر 18 عاما ومرشح للانضمام إلى قوات الدفاع الذاتي، مشيرة إلى أن جنودا آخرين قاموا بتوقيفه على الفور.

وصرح متحدث باسم الشرطة المحلية لفرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته إنه متهم بمحاولة قتل جندي يبلغ من العمر 25 عاما. وقال إن ان المشتبه به "اطلق النار على الضحية بنية القتل".

من جهتها، ذكرت قناة "ان اتش كي" الوطنية أن أحد الجرحى هو رجل في الخمسين من العمر والاثنين الآخرين في العشرينات.

وظهر في لقطات جوية بثتها المحطة عسكريون ومدنيون يتجمعون حول مركبة طوارئ والشرطة تغلق طرقا قريبة.

ويدير ميدان الرماية معسكر منطقة موراياما. وهو منشأة مغطاة تبلغ مساحتها 65 ألف متر مربع.

وجرائم العنف نادرة جدا في اليابان التي تفرض قيودا كبيرة على حيازة السلاح.

لكنها شهدت مؤخرا عددا من الحوادث الكبيرة من بينها اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في تموز/يوليو 2022.