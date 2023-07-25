روسيا تنفذ انتقامها وتقصف كييف بالطائرات المسيّرة بعد يوم من هجوم أوكراني استهدف موسكو

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حالة الإنذار استمرت ثلاث ساعات

قال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف عقب الهجوم الروسي على كييف، إن "حالة الإنذار استمرت ثلاث ساعات. تم رصد جميع الاهداف الجوية وتدميرها عند اقترابها من كييف".

وتابع "وفق المعلومات في هذه اللحظة لم يقع ضحايا أو دمار في العاصمة".

وكانت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أطلقت إنذارا في وقت سابق من هجوم بطائرات مسيّرة وحذرت السكان بضرورة البقاء في الملاجئ.

كما حذرت القوات الجوية من هجمات مماثلة على منطقتي أوديسا وميكولاييف الجنوبيتين اللتين تطلان على البحر الأسود وتضمان العديد من الموانىء التي باتت أهدافا لروسيا منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب.