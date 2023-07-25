روسيا تنفذ انتقامها وتقصف كييف بالطائرات المسيّرة بعد يوم من هجوم أوكراني استهدف موسكو

شنت روسيا هجوما ليليا بطائرات مسيّرة على كييف، وفق ما أفادت سلطات محلية أوكرانية الثلاثاء، مضيفة أن جميع الطائرات المسيرة جرى اسقاطها والمعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع أضرار أو إصابات.
ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من تحذير روسيا من "إجراءات انتقامية قاسية" في أعقاب هجوم بطائرات مسيرة استهدف موسكو التي تبعد 500 كيلومتر عن الحدود مع أوكرانيا.
وقال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف على تلغرام إن روسيا "هاجمت كييف بطائرات مسيّرة هجومية"، دون أن يحدد عددها أو من أين تم إطلاقها.
آخر تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا
حالة الإنذار استمرت ثلاث ساعات
قال سيرغي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف عقب الهجوم الروسي على كييف، إن "حالة الإنذار استمرت ثلاث ساعات. تم رصد جميع الاهداف الجوية وتدميرها عند اقترابها من كييف".
وتابع "وفق المعلومات في هذه اللحظة لم يقع ضحايا أو دمار في العاصمة".
وكانت الإدارة العسكرية الإقليمية في كييف أطلقت إنذارا في وقت سابق من هجوم بطائرات مسيّرة وحذرت السكان بضرورة البقاء في الملاجئ.
كما حذرت القوات الجوية من هجمات مماثلة على منطقتي أوديسا وميكولاييف الجنوبيتين اللتين تطلان على البحر الأسود وتضمان العديد من الموانىء التي باتت أهدافا لروسيا منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب.
بيلاروس تبحث مع مجموعة فاغنر في "التهديدات" عند الحدود
أعلنت سلطات بيلاروس الإثنين أنها بحثت في "التهديدات والتحديات" على حدود بلادها المتاخمة لأوكرانيا وبولندا مع مجموعة فاغنر التي انتقلت إلى المنفى بعد انقلابها الذي أُجهض في روسيا.
والتقى وزير الداخلية البيلاروسي إيفان كوبراكوف قادة في مجموعة فاغنر في مركز تدريب وبلور معهم "خطة عمل واضحة" لتدريب قوات مينسك.
ونقل بيان لوزارة الداخلية عن كوبراكوف قوله إنه "بالنظر إلى الوضع الصعب بالقرب من حدود الجمهورية، من الأهمية بمكان أن نكون مستعدين للرد على التحديات والتهديدات المحتملة".
وأشاد الوزير "بالخبرة العملية" لمقاتلي فاغنر الذين شاركوا خصوصا على مدى أشهر في المعركة الطويلة الأمد والدموية في باخموت في شرق أوكرانيا.
رومانيا تندّد بهجمات روسية على الدانوب قرب أراضيها
ندّد الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الاثنين بـ"المخاطر الجسيمة على الأمن في البحر الأسود" بعدما قصفت روسيا منشآت مرفئية على نهر الدانوب عند حدود رومانيا ومولدافيا.
وكتب يوهانيس عبر تويتر، "أدين بشدة الهجمات الروسية الأخيرة على المنشآت المدنية الأوكرانية على نهر الدانوب، القريبة جداً من رومانيا"، البلد المنضوي في حلف شمال الأطلسي.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: العثور على ألغام في محطة زابوريجيا النووية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه تم رصد ألغام مضادة للأفراد في موقع محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية التي تحتلها روسيا.
واستولت القوات الروسية على أكبر منشأة نووية في أوروبا بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي، قبل أن تتقاذف كييف وموسكو الاتهامات بعد ذلك بالتخطيط لتدبير حادث في المحطة يتسبب بكارثة.
وقال رئيس الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة رافاييل غروسي في بيان الاثنين إن خبراء الوكالة في 23 تموز/يوليو "شاهدوا بعض الألغام في منطقة عازلة بين الحواجز الداخلية والخارجية المحيطة بالموقع".
ولم يذكر البيان عدد الألغام التي شاهدها فريق الخبراء.
وأضاف غروسي أن الألغام كانت في "مناطق محظورة" لا يمكن لموظفي المحطة الوصول إليها، مشيرا إلى أن التقييم الأولي للوكالة الذرية هو أن أي تفجير "لا ينبغي أن يؤثر على أنظمة السلامة والأمن النوويين بالموقع".