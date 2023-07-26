بعد وشم رونالد.. لاعبة في المنتخب الأرجنتيني تؤكد أنها "ليست ضدّ ميسي"

بقلم: يورونيوز

واجهت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء بلدها بعد أن ظهر وشم على ساقها اليسرى لرونالدو، الغريم التقليدي لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي.

دافعت المهاجمة الأرجنتينية الدولية ياميلا رودريغيس عن نفسها بعد ظهور وشم لأسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو على ساقها، مؤكدة أن ذلك لا يعني أنها تكره مواطنها بطل العالم ليونيل ميسي.

واجهت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي من أبناء بلدها بعد أن ظهر وشم على ساقها اليسرى لرونالدو، الغريم التقليدي لقائد الأرجنتين ليونيل ميسي.

كتبت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي "رجاء، كفى، أنا لست بخير. متى قلت إني ضد ميسي؟".

تابعت رودريغيس قائلة: "ميسي هو قائدنا العظيم في المنتخب الوطني، ولكن فكرة أني أقول إن ملهمي ومثالي الأعلى هو سي آر 7 (رونالدو) لا تعني أني أكره ميسي. كفى، هذا متعب ومؤذٍ".

المهاجمة الأرجنتينية ياميلا رودريغيز تظهر ساقها اليسرى موشومة بصور نجم كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بوينس آيرس، 6 يوليو 2023 AFP

تملك رودريغيس التي دخلت من دكة البدلاء خلال خسارة بلادها ضد إيطاليا 1-0 الاثنين في دور المجموعات لمونديال السيدات، عدة وشوم على جسمها بما فيها للأسطورة الارجنتينية الراحل دييغو مارادونا.