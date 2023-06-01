"أنا سعيد هنا".. رونالدو يكشف عن استمراره مع النصر السعودي الموسم القادم

بقلم: يورونيوز

قال نجم كرة القدم البرتغالي إنه سيبقى مع فريق النصر السعودي الموسم القادم. لكن "الدون" اعترف بأنه لا زالت هناك تحديات أمام الفريق وأمامه شخصيا للتأقلم، غير أنه "متفائل" بأن الدوري السعودي سيتحسن.

كشف النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو الخميس أنه سيستمر مع ناديه النصر السعودي في الموسم المقبل، بعد قدومه في كانون الثاني/يناير الماضي بصفقة خيالية.

وقال رونالدو في لقاء مصوّر لرابطة الدوري السعودي لمحترفي كرة القدم إنه "سعيد هنا، أرغب في الاستمرار هنا، وسوف أستمر. وفي رأيي، إذا واصلوا في العمل على خططهم في السنوات الخمس المقبلة، أعتقد بأن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى خمس منافسات للدوري في العالم".

ووصل رونالدو المصنف أفضل لاعب في العالم خمس مرّات إلى النصر في صفقة تقدّر بأكثر من 440 مليون يورو حتى حزيران/يونيو 2025، في باكورة مشروع رياضي ضخم يُتوقع أن يستقطب أيضاً الأرجنتيني ليونيل ميسي.

"نحتاج إلى الصبر"

لكنّ الصفقة الكبيرة التي موّلها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الثري، لم تنعكس رياضياً على أرض الملعب بالنسبة لجمهور النصر على الأقل، إذ خسر النادي الملقب بـ"العالمي" البطولات المحلية الثلاث تباعاً، وحلّ ثانياً في الدوري وراء الاتحاد جدّة الذي أحرز اللقب للمرة الأولى منذ 2009.

مشجعو فريق النصر السعودي في الاستاد أثناء مباراة في الرياض AP Photo

ورغم عدم تحقيق اللقب، قال رونالدو الذي سجل 14 هدفاً في 16 مباراة لفريق العاصمة: "توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء، وبكل صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام، ولكن لا تسير الأمور دائمًا كما نرغب أو نتوقع".

وتابع ابن الثامنة والثلاثين عاما: "في بعض الأحيان نحتاج إلى الصبر، والاستمرارية، والمثابرة حتى نحقق الأفضل، وبالنظر إلى آخر 5 أو 6 أشهر، فقد تحسّن الفريق كثيرًا، وكذلك الأمر بالنسبة للدوري، حيث تحسّنت جميع الفرق".

أضاف اللاعب الذي تكهنت تقارير صحافية بإمكانية انتقاله إلى ناد آخر: "أنا متفائل جدًا وواثق بأن الأمور ستتطور في العام المقبل وسنسير في الطريق الصحيح".

ملاحظات وتحديات

كما وجّه نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني السابق ملاحظات لتطوّر الدوري السعودي: "لدينا فرق جيدة للغاية وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب. وأعتقد بأن البنية التحتية تحتاج للتحسين قليلًا. وحتى الحُكّام ونظام تقنية "في إيه آر" VAR، أعتقد بأنه يجب أن يكونوا أسرع بعض الشيء. وهناك بعض الأمور الصغيرة التي تحتاج إلى تحسين".

كريستيانو رونالدو وعائلته أثناء حفل استقبالهم في الرياض AP Photo

وشرح الـ"دون" أن أهم التحديات التي واجهها في الدولة الخليجية، كانت التأقلم مع فترات التمرين المختلفة عن أوروبا: "نتدرّب هنا بعد الظهر أو في فترة المساء، وعندما يبدأ رمضان نتدرّب الساعة العاشرة مساء، كان الامر غريباً جداً. هذه التجربة والذكريات والأوضاع كلها مختلفة. أحب أن أعيش تلك اللحظات لأنك تتعلّم منها ومن الثقافات أيضاً".

"الأسماء الكبيرة الأخرى ستتبع"

وحول سؤاله عن الكلمات التي يرغب في توجيهها للاعبين الذين يفكرون في الانضمام للدوري السعودي، قال رونالدو: "الأسماء الكبيرة واللاعبين الكبار أو الشباب، جميعهم مرحب بهم. الدوري سيتحسّن في حال قدومهم".

بدوره، تحدث سعد اللذيذ، نائب رئيس مجلس الإدارة لرابطة الدوري السعودي، عن زيادة متابعي الدوري السعودي بعد قدوم رونالدو: "يتم نقل دوري روشن السعودي حاليًا في 48 منصة وقناة تلفزيونية في 170 دولة، وأعداد الجماهير التي تحضر مباريات نادي النصر في تزايد مستمر بعد التوقيع مع رونالدو".

وأضاف "المملكة دولة شغوفة برياضة كرة القدم، فنسبة الرجال والنساء الذين يمارسونها أو يشاهدونها ويحضرون إلى الملاعب لمتابعتها تتجاوز 80%... مع تزايد شعبية الدوري فأنا متأكد من أن الأسماء الكبيرة الأخرى ستتبع خطى رونالدو وتنضم إلى المواهب الشابة المميزة التي تشارك في الدوري".