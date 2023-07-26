EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

استقالة زعيم حزب اليسار النرويجي بعد سرقة نظارة شمسية رخيصة من السوق الحرة في مطار أوسلو

السياسي النرويجي بيورنار موكسنيس
السياسي النرويجي بيورنار موكسنيس Copyright BjornarMoxnes الصفحة الرسمية على فيس بوك
بقلم:  يورونيوز

كشفت كاميرات المراقبة السياسي النرويجي وهو يقوم بوضع النظارة في جيبه الأمر الذي يضعف نظرية السهو.

استقال من منصبه النائب وزعيم أقصى اليسار النرويجي بيورنار موكسنيس، بعد ما ضبطته كاميرات المراقبة في أحد متاجر السوق الحرة في مطار أوسلو وهو يسرق نظارة شمسية.

تم تغريم السياسي البالغ من العمر 41 عامًا، 3000 كرونة (250 يورو).

موكسنيس كتب لاحقًا على صفحته في موقع فيس بوك، "ارتكبت خطأ كبيرا، ازداد سوءا بالطريقة التي تعاملت بها بعد ذلك (..) أنا حقا أسف وأريد أن أعتذر."

مقاطع الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة تضعف نظرية السهو. ما استدعى موكسنيس من تعديل منشوره عدة مرات.

قاد النرويجي بيورنار موكسنيس حزبه لمدة 11 عاما. ساعد في تطويره واستطاع الفوز بسبعة مقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعة عام 2021.

يبلغ سعر النظارة التي سرقها 100 يورو، وهي من ماركة هوغو بوس،

مواضيع إضافية

التونسي الحفناوي يحصد الميدالية الذهبية ببطولة العالم للسباحة

شاهد: عواصف في شمال إيطاليا وحرائق في صقلية في الجنوب

كلب بايدن هاجم عناصر الخدمة السرية بالبيت الأبيض في 10 حوادث على الأقل

سرقة استقالة النرويج أوسلو