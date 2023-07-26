شاهد: كوريا الشمالية تستقبل وزير الدفاع الروسي شويغو بحفاوة

بقلم: يورونيوز

كان وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام في استقبال نظيره في المطار، وأظهرت صور نشرتها صحيفة رودونغ سينمون الرسمية مئات الجنود يرتدون زي الجيش الشعبي الكوري مصطفين على طول المطار حاملين لافتات ترحب بالروس.

خصت كوريا الشمالية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بـ "ترحيب حار" لدى استقباله، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأربعاء.

وحضرت وفود من موسكو وبكين الخميس الاحتفالات بالذكرى السنوية السبعين لاتفاق الهدنة الموقع في 27 تموز/يوليو 1953، والذي انهى الحرب الكورية، في أول زيارة لوفود اجنبية رسمية منذ الوباء.

وعُزف النشيد الوطني الروسي في مطار بيونغ يانغ الدولي، حيث عمت "أجواء من الترحيب الحار" لاستقبال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو والوفد المرافق له مساء الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وأضافت الوكالة أن "رفرفت أعلام جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاتحاد الروسي واصطف حرس الشرف من الجيش الشعبي الكوري أمام الصالة".

من جهته أكد شويغو أن كوريا الشمالية "شريك مهم" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانغ سون نام بعد ساعات من وصوله إلى البلاد.

وقال شويغو إن "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون"، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو.

وأكد عزمه على "تعزيز التعاون" في مجال الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية التي وصفها بانها "دولة صديقة".

وكان وزير الدفاع الكوري الشمالي كانغ سون نام في استقبال نظيره في المطار، وأظهرت صور نشرتها صحيفة رودونغ سينمون الرسمية مئات الجنود يرتدون زي الجيش الشعبي الكوري مصطفين على طول المطار حاملين لافتات ترحب بالروس.

وأضافت الوكالة أن الكوريين الشماليين أعربوا عن "دعمهم الكامل" للجيش والشعب الروسي "الذين يقاتلون دفاعاً عن حقوق بلادهم السيادية وتنميتها ومصالحها"، في إشارة إلى الحرب في أوكرانيا.

روسيا، الحليف التاريخي لبيونغ يانغ، هي واحدة من الدول القليلة التي تحافظ على علاقات ودية مع كوريا الشمالية. وأيد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون غزو موسكو لأوكرانيا، وزودها بقذائف وصواريخ، بحسب واشنطن.

ورأى بارك وون غون، الأستاذ في جامعة إيوا في سيول، أن زيارة وزير الدفاع الروسي إلى بيونغ يانغ بينما تخوض بلاده حرباً هو أمر "في غاية الأهمية".

واوضح لوكالة فرانس برس أنه "على الرغم من سريان نظام الحجر الصحي الطارئ، ربما شعر كيم جونغ أون بالحاجة إلى إظهار أمر ما لشعبه خلال احتفالات يوم النصر".

وأضاف أما بالنسبة للصينيين والروس، فإن حضورهم من شأنه أن يبعث "برسالة قوية وموحدة" للولايات المتحدة. كما أكدت الصين أنها سترسل وفدا بقيادة العضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي لي هونغتشونغ، يتوقع وصوله إلى بيونغ يانغ الأربعاء.