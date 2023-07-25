فيديو: مباحثات بين إردوغان وعباس في أنقرة

بقلم: يورونيوز

استقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اليوم الثلاثاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مباحثات خاصة في أنقرة.

وقالت وكالة الأناضول للأنباء إن الرئيسين ناقشا عدة موضوعات أهمها العلاقات الثنائية والوضع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتأتي زيارة عباس بعد عدة أسابيع من الهجوم الإسرائيلي الواسع على مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

الهجوم الإسرائيلي كان الأكبر من نوعه منذ حوالي عقدين وأدى إلى مقتل 12 فلسطينياً وجندي إسرائيلي.

وقالت إسرائيل آنذاك إن الهجوم كان ضرورياً لقمع الجماعات الفلسطينية المسلحة داخل المخيم.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تركيا يوم 28 يوليو – تموز الجاري بحسب ما أعلنت الرئاستان التركية والإسرائيلية.

الزيارة ستكون الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى تركيا منذ زيارة إيهود أولمرت عام 2008 والتي أعقبها سنوات من توتر العلاقات بين البلدين.