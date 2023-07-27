محامو ترامب يجتمعون مع الإدعاء قبل لائحة اتهام متوقعة

بقلم: يورونيوز

أوردت وسائل إعلام أمريكية أن المدعي العام الفدرالي أبلغ ترامب بأنه معرض لثلاث تهم فدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، هي التآمر ضد الدولة الأمريكية وعرقلة آلية رسمية والحرمان من حقوق.

التقى محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع مكتب المستشار الخاص بوزارة العدل قبل توجيه لائحة اتهام متوقعة بشأن جهود مزعومة لإلغاء نتيجة انتخابات 2020 ، بحسب ما أكده ترامب نفسه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل اعلام أمريكية.

وكتب ترامب عبر حسابه في منصة تروث سوشال "عقد المحامون خاصتي اجتماعاً مثمراً مع وزارة العدل هذا الصباح، موضحين بالتفصيل أنني لم أفعل شيئاً خاطئاً".

وقبل منشور ترامب، أكد مصدر على دراية "مباشرة" بالقضية لشبكة "إن بي سي" أنه تم ابلاغ المحامين بتوقع لائحة اتهام جديدة للرئيس السابق، الذي يعد المرشح الجمهوري الأوفر حظا لانتخابات 2024.

وقالت "إن بي سي" إنه تم ابلاغ المحامين باحتمال توجيه لائحة الاتهام "بحلول اليوم".

وكان ترامب أعلن في 18 تموز/يوليو الماضي تلقيه رسالة من المدعي العام الفدرالي جاك سميث تبلغه بأنه مستهدف شخصيا في التحقيق حول الهجوم على الكابيتول في 6 كانون الثاني/يناير 2021، عندما اقتحم آلاف من مناصريه مقر الكونغرس في واشنطن في مسعى لمنع المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات.

وأوردت وسائل إعلام أمريكية أن المدعي العام الفدرالي أبلغ دونالد ترامب بأنه معرض لثلاث تهم فدرالية في التحقيق حول الانتخابات التي هزمه فيها الرئيس جو بايدن، هي التآمر ضد الدولة الأمريكية وعرقلة آلية رسمية والحرمان من حقوق.

وسبق أن وجه القضاء تهمتين إلى السياسي والملياردير الذي يتصدر المرشحين لتمثيل الحزب الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض عام 2024، الأولى في قضية الوثائق السرية التي حملها معه من البيت الأبيض عند انتهاء ولايته، والثانية على خلفية مدفوعات مشبوهة إلى ممثلة أفلام إباحية سابقة. وقد دفع ببراءته في القضيتين.