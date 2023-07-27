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شاهد: فيضانات وسيول تتسبب بمقتل 6 أشخاص في الفلبين

فيضان بسبب إعصار دوكسوري في مدينة ماريكينا، الفلبين.
فيضان بسبب إعصار دوكسوري في مدينة ماريكينا، الفلبين. Copyright Aaron Favila/Copyright 2023 The AP.
بقلم:  يورونيوز

أسفر إعصار دوكسوري الذي ضرب شمال الفلبين الأربعاء، عن مقتل ستة أشخاص على الأقل، وإجلاء أكثر من 16 ألف شخص وفقًا للوكالة الوطنية الفلبينية للكوارث.

وتسبب الإعصار بهطول أمطار غزيرة في المقاطعات الوسطى والشمالية بما في ذلك العاصمة مانيلا. وأفاد مكتب الأرصاد الجوية الفلبيني بأن سرعة الرياح بلغت 240 كيلومترًا في الساعة.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية خروج إعصار دوكسوري من الفلبين الخميس، متجهًا نحو مضيق تايوان ووصوله إلى الصين يوم الجمعة.

وتضرب الفيليبين نحو 20 عاصفة كبيرة بمعدّل سنوي ما يودي بحياة مئات الأشخاص ويؤدي إلى نفوق الماشية وإفقار مناطق بأكملها.

المصادر الإضافية • أ ب

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