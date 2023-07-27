شاهد: 23 قتيلاً وستة مفقودين بعد انقلاب قارب في بحيرة في الفلبين

بقلم: أ ف ب

وقع الحادث مطلع بعد الظهر في بحيرة لاغونا على بعد 37 كيلومتراً جنوب شرق مانيلا بعد ساعات على مرور الإعصار دوكسوري في شمال البلاد.

قالت فرق الإنقاذ إنّ زورقاً صغيراً انقلب في بحيرة بالقرب من العاصمة الفلبينية مانيلا الخميس، ما أسفر عن مقتل 23 شخصاً كانوا على متنه وفقدان ستة آخرين.

ووقع الحادث مطلع بعد الظهر في بحيرة لاغونا على بعد 37 كيلومتراً جنوب شرق مانيلا بعد ساعات على مرور الإعصار دوكسوري في شمال البلاد على ما قال المتحدث باسم خفر السواحل الفلبينيين الأدميرال أرماندو باليلو.

وأضاف المتحدث في مقابلة مع محطة "تيليراديو تي في" إنّ "ما حدث هو أنهم أصيبوا بالذعر بعد هبوب رياح مفاجئة. ركضوا إلى الجانب الأيسر وانقلب القارب".

وكان القارب الصغير يقوم برجلة روتينية من بلدة بينانغونان إلى جزيرة تاليم في وسط البحيرة على ما أوضح كينيث سيرادوس مسؤول الإغاثة في البلدية لوكالة فرانس برس.

انتشل عمال الإنقاذ 23 جثة من المياه و40 ناجياً. وبعد ساعات على الحادث، لا تزال فرق الإغاثة تبحث في المياه عن ستة مفقودين على ما أكد سيرادوس.

والفلبين أرخبيل يضم أكثر من سبعة آلاف جزيرة وتسجل فيه حوادث بحرية كثيرة تودي بحياة أعداد كبيرة سنوياً خلال عمليات نقل أفراد في زوارق غالباً ما تكون خشبية من جزيرة إلى أخرى.