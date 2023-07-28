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العثور في جبال الألب السويسرية على رفات متسلق فُقد أثره عام 1986

جبال الألب في الجانب السويسري، أرشيف
جبال الألب في الجانب السويسري، أرشيف Copyright Matthias Schrader/ AP.
بقلم:  يورونيوز

عُثر في نهر جليدي في الجانب السويسري من جبال الألب على رفات متسلق ألماني فُقد أثره منذ عام 1986، وفقاً لبيان أصدرته الخميس شرطة كانتون فاليه.

ومع انحسار الأنهار الجليدية بفعل الاحترار المناخي، يتم العثور على عدد من متسلقي الجبال الذين فُقد أثرهم منذ عقود.

وفي 12 تموز/يوليو، اكتشف متسلقو جبال رفاتاً بشرياً وقطعاً من معدات التسلق على نهر تيودول الجليدي في جنوب سويسرا.

ونقل هذا الرفات إلى قسم الطب الشرعي في مستشفى فاليه في مدينة سيون عاصمة الكانتون لفحصها. وأوضحت شرطة فاليه أن "مقارنة الحمض النووي أظهرت أن الرفات هو لمتسلق الجبال الذي فُقد منذ أيلول/سبتمبر 1986".

واعتُبر هذا المتسلق الألماني الذي كان يبلغ 38 عاماً يومها في عداد المفقودين نظراً إلى عدم عودته من نزهة جبلية.

ولم تتوصل عمليات البحث التي أجريت آنذاك إلى العثور عليه.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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