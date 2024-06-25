من جبال الألب.. فريق إيطالي ينجح في إنقاذ 3 متسلقين بولنديين

بقلم: يورونيوز

تمكن فريق الإنقاذ من الوصول إلى المتسلقين وإنقاذهم بسلام، ولم تذكر التقارير أي إصابات أو حاجة إلى رعاية طبية.

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نزل فريق من فرقة الإنقاذ الجبلية الإيطالية فجر الثلاثاء في مهمة جريئة لإنقاذ ثلاثة متسلقين بولنديين تقطعت بهم السبل على قمة تعرف باسم "سن العملاق" الشاهقة في جبال الألب الغربية.

وبحسب المسؤولين، فقد طلب المتسلقون المساعدة خلال الليل بعد تعرضهم لمصاعب أثناء هبوطهم من الجبل الواقع في منطقة فالي داوستا.

ولحسن الحظ، تمكن فريق الإنقاذ من الوصول إلى المتسلقين وإنقاذهم بسلام، ولم تذكر التقارير أي إصابات أو حاجة إلى رعاية طبية.

وتظهر لقطات مصورة التقطتها كاميرا مثبتة على جسد رجل إنقاذ إيطالي لحظات هبوطه من طائرة هليكوبتر، وسحب أحد المتسلقين إلى الطائرة.