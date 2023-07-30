فيديو: مقتل 10 أشخاص في انفجار مستودع للألعاب النارية في تايلاند

بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام محلية تصاعد عمود من الدخان في الهواء بينما تضرّرت عدة متاجر ومنازل ومركبات بشدة من جراء الانفجار، حيث اشتعلت النيران في بعضها وتحطّمت أسطح بعضها الآخر.

ارتفعت حصيلة القتلى في انفجار قوي دمّر مستودعاً للألعاب النارية غير مرخّص في جنوب تايلاند، إلى 10 على الأقل الأحد، حسبما أفاد الحاكم المحلي، فيما استدعت الشرطة المالك بتهمة الإهمال.

ويُعتقد أنّ الانفجار الذي وقع بعد ظهر السبت في بلدة سونغاى كولوك نتج عن عملية لحام أثناء أعمال البناء في مبنى يخزّن ألعاباً نارية بشكل غير قانوني.

وأصيب أكثر من 100 شخص في الانفجار، في وقت أفادت فيه وسائل إعلام محلية بأنّ مئات المنازل تضرّرت بشكل خطير.

وقال حاكم مقاطعة ناراثيوات سانان بونغاكسورن، في مؤتمر صحافي الأحد، "لقد تعرّفنا على 10 أشخاص وعثرنا على أشلاء من جثّتين لم نتمكّن من تحديد هويّتهما بعد".

وقالت الشرطة إنّها تحقّق في سبب الانفجار في المبنى، معربة عن اعتقادها بأنّه غير مرخّص لتخزين الألعاب النارية.

وقال قائد شرطة ناراثيوات الميجر جنرال تشاليرمبورن خامخيو، إنّه تمّ نقل مفرقعات إلى المكان قبيل الانفجار.

وأضاف "نحقّق في ما إذا كانت تلك الألعاب النارية قد تمّ نقلها بشكل قانوني أو غير قانوني".

وأظهرت لقطات بثّتها وسائل إعلام محلية تصاعد عمود من الدخان في الهواء بينما تضرّرت عدة متاجر ومنازل ومركبات بشدة من جراء الانفجار، حيث اشتعلت النيران في بعضها وتحطّمت أسطح بعضها الآخر.

وأفادت هيئة الإذاعة التايلاندية "بي بي إس" بتضرر حوالي 500 منزل بسبب الانفجار، الذي وقع في بلدة على الحدود مع ماليزيا.

وقال شاهد العيان سيكسان تايسن، الذي يعيش على بعد مائة متر من المستودع لوكالة فرانس برس "كنت منشغلا بهاتفي داخل المنزل وفجأة سمعت ضجيجاً مدوياً واهتزّ منزلي بالكامل".

وكشف أن سقف منزله تطاير، مضيفا "نظرت إلى الخارج ورأيت منزلا ينهار وأناسا ممددين على الأرض في كلّ مكان. كانت الفوضى سائدة".

وأظهر مقطع فيديو التقطه سيكسان مشهداً للاضطرابات في سوق محلّي، حيث كان السكان في حالة ذهول بينما هرعت خدمات الطوارئ إلى المكان.

وسجل تايلاند ضعيف نوعا ما على صعيد إجراءات السلامة في قطاع البناء، كما أن الحوادث المميتة شائعة. والشهر الماضي، قُتل شخصان في انهيار جسر قيد الإنشاء في بانكوك.