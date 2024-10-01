مصرع أكثر من 20 شخصاً في حريق حافلة مدرسية بضواحي بانكوك

وأفاد مفوض الشرطة بالإنابة كيترات بانفيت، أن الحافلة، التي كانت تقل 45 راكباً بينهم 6 معلمين و39 طالباً من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كانت في طريقها من مقاطعة أوتاي ثاني الوسطى عندما اشتعلت فيها النيران.

وأوضحت السلطات أن الحريق اندلع بعد منتصف النهار وتم إخماده في أقل من ساعة، لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الصعود إلى الحافلة إلا بعد ساعات، بسبب الحرارة المرتفعة داخل المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وما زالت الشرطة تعمل على تحديد هوية الضحايا، في حين لا يزال 3 معلمين و20 طالباً في عداد المفقودين، وأشار بانفيت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى انفجار إطار تسبب في شرارات أدت إلى اندلاع الحريق الذي انتشر في الحافلة.

رجال الإنقاذ يعملون في موقع الحافلة التي اشتعلت فيها النيران وهي تقل طلابًا صغارًا مع معلميهم في ضواحي بانكوك، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024. (AP Photo/Sakchai Lalit) Sakchai Lalit/AP

وقال بيالاك ثينكايو، أحد المسعفين من مؤسسة روام كاتانيو، إن معظم الجثث عُثر عليها في المقاعد الوسطى والخلفية، مما يشير إلى أن الركاب تحركوا إلى الخلف وأن الحريق بدأ في مقدمة الحافلة.

وتعهدت رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، التي تأثرت بشدة عند سؤالها عن الحادث، بتغطية النفقات الطبية ومساعدة أسر الضحايا.

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن 20 ألف شخص يلقون حتفهم سنوياً في حوادث الطرق في تايلاند، مما أثار انتقادات حول سلامة الأطفال خلال الرحلات الطويلة بين المقاطعات.