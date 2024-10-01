Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

مصرع أكثر من 20 شخصاً في حريق حافلة مدرسية بضواحي بانكوك

رجال الإنقاذ يعملون في موقع الحافلة التي اشتعلت فيها النيران وهي تقل طلابًا صغارًا مع معلميهم في ضواحي بانكوك، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024. (AP Photo/Sakchai Lalit)
رجال الإنقاذ يعملون في موقع الحافلة التي اشتعلت فيها النيران وهي تقل طلابًا صغارًا مع معلميهم في ضواحي بانكوك، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024. (AP Photo/Sakchai Lalit) حقوق النشر  Sakchai Lalit/AP
حقوق النشر Sakchai Lalit/AP
بقلم: يورونيوز
نشرت في
شارك محادثة
شارك Close Button

اندلع حريق في حافلة مدرسية تقل طلاباً ومعلمين في رحلة مدرسية بضواحي العاصمة التايلاندية بانكوك، مما أسفر عن مقتل مالا يقلّ عن 20 شخصاً.

وأفاد مفوض الشرطة بالإنابة كيترات بانفيت، أن الحافلة، التي كانت تقل 45 راكباً بينهم 6 معلمين و39 طالباً من المرحلتين الابتدائية والإعدادية، كانت في طريقها من مقاطعة أوتاي ثاني الوسطى عندما اشتعلت فيها النيران.

وأوضحت السلطات أن الحريق اندلع بعد منتصف النهار وتم إخماده في أقل من ساعة، لكن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الصعود إلى الحافلة إلا بعد ساعات، بسبب الحرارة المرتفعة داخل المركبة التي تعمل بالغاز الطبيعي.

وما زالت الشرطة تعمل على تحديد هوية الضحايا، في حين لا يزال 3 معلمين و20 طالباً في عداد المفقودين، وأشار بانفيت إلى أن التحقيقات الأولية تشير إلى انفجار إطار تسبب في شرارات أدت إلى اندلاع الحريق الذي انتشر في الحافلة.

رجال الإنقاذ يعملون في موقع الحافلة التي اشتعلت فيها النيران وهي تقل طلابًا صغارًا مع معلميهم في ضواحي بانكوك، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024. (AP Photo/Sakchai Lalit)
رجال الإنقاذ يعملون في موقع الحافلة التي اشتعلت فيها النيران وهي تقل طلابًا صغارًا مع معلميهم في ضواحي بانكوك، الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول 2024. (AP Photo/Sakchai Lalit) Sakchai Lalit/AP

وقال بيالاك ثينكايو، أحد المسعفين من مؤسسة روام كاتانيو، إن معظم الجثث عُثر عليها في المقاعد الوسطى والخلفية، مما يشير إلى أن الركاب تحركوا إلى الخلف وأن الحريق بدأ في مقدمة الحافلة.

وتعهدت رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، التي تأثرت بشدة عند سؤالها عن الحادث، بتغطية النفقات الطبية ومساعدة أسر الضحايا.

Related

يُذكر أن منظمة الصحة العالمية تقدر أن 20 ألف شخص يلقون حتفهم سنوياً في حوادث الطرق في تايلاند، مما أثار انتقادات حول سلامة الأطفال خلال الرحلات الطويلة بين المقاطعات.

المصادر الإضافية • أب

انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة

مواضيع إضافية

فيديو: مقتل 10 أشخاص في انفجار مستودع للألعاب النارية في تايلاند

تايلاند: حوالى مئتي ألف شخص في المستشفى بسبب مشكلات صحية مرتبطة بتلوث الهواء

بعد ساعات من إعلان ترامب وقف إطلاق النار.. مواجهات دامية وإغلاق معابر بين تايلاند وكمبوديا