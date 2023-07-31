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شاهد: بعد هجوم على قطار في طوكيو.. السجن 23 عامًا لـ"الجوكر الياباني"

مقلد لشخصية الجوكر في أسبوع ألعاب باريس، فرنسا.
مقلد لشخصية الجوكر في أسبوع ألعاب باريس، فرنسا. Copyright AFP
بقلم:  يورونيوز

حكمت محكمة يابانية على "مقلد جوكر" بالسجن 23 عامًا لطعنه راكبًا وإشعال النار في قطار سريع في طوكيو في عيد الهالوين قبل عامين.

وأدانت المحكمة كيوتا هاتوري، البالغ 26 عاماً بتهمة محاولة القتل لرجل سبعيني ومحاولة قتل آخرين عن طريق إشعال النار في القاطرة.

ووقعت الحادثة في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تزامنًا مع عيد الهالوين، حيث استقل هاتوري القطار، مرتديًا بدلة أرجوانية وقميصًا أخضر وربطة عنق، مما أدى إلى تسميته بالجوكر. بعد ذلك، طعن راكبًا في السبعينيات من عمره أثناء محاولته قتل 12 آخرين بإشعال النار في عربة القطار.

وقال هاتوري خلال جلسة المحاكمة أنه صُدم بشدة عندما علم أن صديقته تزوجت من شخص آخر بعد 6 أشهر فقط من انفصالهما.

وأضاف أنه قرر تنفيذ الهجوم حتى يتمكن من إنهاء حياته بتلقيه عقوبة الإعدام.

المصادر الإضافية • أ ب

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