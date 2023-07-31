بقلم: يورونيوز

روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة ولا ضحايا

استهدف هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة مركزا للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليل الأحد الإثنين، من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، وفق ما أعلن مسؤول محلي.

وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن "القوات الأوكرانية هاجمت خلال الليل مقاطعة تروبتشفسكي... أصابت طائرة مسيّرة مركز الشرطة في هذه المقاطعة. لا ضحايا"، مشيرا الى تعرّض النوافذ وسقف المبنى لأضرار جراء الهجوم.

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