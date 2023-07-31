روسيا تؤكد وقوع هجوم أوكراني بمسيرات على مركز للشرطة ولا ضحايا
استهدف هجوم أوكراني بطائرة مسيّرة مركزا للشرطة الروسية في منطقة بريانسك الحدودية مع أوكرانيا ليل الأحد الإثنين، من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا، وفق ما أعلن مسؤول محلي.
وقال حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إن "القوات الأوكرانية هاجمت خلال الليل مقاطعة تروبتشفسكي... أصابت طائرة مسيّرة مركز الشرطة في هذه المقاطعة. لا ضحايا"، مشيرا الى تعرّض النوافذ وسقف المبنى لأضرار جراء الهجوم.
آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا
النيران تلتهم المبنى الذي قصفته روسيا في مدينة مدينة كريفي ريغ في وسط أوكرانيا
قتيل على الأقل جراء قصف طال مبنى سكنيا وسط أوكرانيا (وزير)
قتل شخص على الأقل جراء قصف روسي طال مبنى سكنيا في مدينة كريفي ريغ في وسط أوكرانيا، وفق ما أفاد وزير الداخلية إيغور كليمنكو الإثنين.
وقال الوزير إن "الروس استهدفوا المدينة بصاروخين... دمّر الصاروخ الثاني أجزاء تقع بين الطبقتين الرابعة والتاسعة من مبنى سكني"، مشيرا إلى أن "شخصا توفي واحتاج 10 آخرون الى مساعدة طبية. قد يكون ثمة أشخاص تحت الأنقاض".
زيلينسكي يقول إن الحرب تصل روسيا بعد هجوم بالمسيّرات على موسكو
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إن الحرب تصل الى روسيا و"مراكزها الرمزية"، وذلك بعد ساعات من هجوم بطائرات مسيّرة استهدف موسكو وأدى الى وقف حركة الملاحة في أحد مطاراتها الدولية لفترة موقتة.
وحذّر الرئيس الأوكراني من أنه "تدريجيا، الحرب تعود الى أرض روسيا، (تطال) مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذا مسار لا مفرّ منه، طبيعي، وعادل بلا ريب"، وذلك في كلمة خلال زيارة لمدينة إيفانو-فرانكيفسك.
فيديو : شاهد: بوتين وقادة أفارقة يحضرون عرضا للبحرية الروسية في سان بطرسبرغeuronewsفيديو : أشاد الرئيس فلاديمير بوتين الأحد بالبحرية الروسية خلال حضوره عرضا لها أقيم في مدينة سان بطرسبرغ برفقة قادة أفارقة شاركوا في قمة بين موسكو ودول القارة عقدت هذا الأسبوع.
روسيا تعلن إحباط هجمات أوكرانية بواسطة مسيّرات على موسكو والقرم
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أعلنت السلطات الروسيّة الأحد أنّها أحبطت هجمات ليلية شنتها طائرات أوكرانيّة مسيّرة على موسكو التي أغلق مطارها الدولي لفترة وجيزة، وعلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرة مسيّرة استهدفت موسكو وأسقطت على مشارف المدينة وتم "تحييد طائرتين أخريين بوسائل الحرب الإلكترونية" وتحطمتا في مجمع مكاتب في ساعة مبكرة من صباح الأحد، مضيفة أنه لم تقع إصابات.
تقع موسكو وضواحيها على بعد 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية، وقد ظلت بمنأى من النزاع في أوكرانيا قبل أن تستهدفها هجمات عدة بطائرات مسيّرة هذا العام.