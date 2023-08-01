مقتل خمسة مقاتلين انفصاليين في هجوم لمسلحين جنوبي اليمن

بقلم: يورونيوز

قُتل خمسة عناصر من قوات مؤيدة للانفصاليين الجنوبيين اليمنيين الثلاثاء في هجوم شنه مسلحون في جنوب اليمن حسبما أعلن متحدث عسكري.

وقال محمد النقيب، المتحدث باسم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المنضوية ضمن القوات الحكومية إن الهجوم الذي وقع فجرًا في وادي عومران بمحافظة أبين، استهدف القوات الجنوبية المسلحة "المكلفة بمواجهة تنظيم القاعدة" في المنطقة.

وأعلن في بيان "مقتل خمسة جنود وإصابة أربعة آخرين" في الهجوم الذي استخدمت فيه أنواع مختلفة من الأسلحة بينها قذائف الهاون والآر بي جي.

وأوضح أن المسلحين تسللوا إلى المنطقة من محافظة البيضاء المجاورة.

ولم يكشف النقيب عن الجهة التي تقف وراء الهجوم ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك، غير أن المنطقة كثيرا ما تشهد هجمات يشنها عناصر تنظيم القاعدة.

في حزيران/يونيو قتل مسلحون يعتقد أنهم من القاعدة جنديين في محافظ شبوة الجنوبية.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعًا داميًا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

واليمن أيضا بؤرة للجهاديين مثل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي تعتبره الولايات المتحدة الفرع الأكثر خطورة للتنظيم المتطرف.

وقُتل القيادي في التنظيم حمد بن حمود التميمي في أواخر شباط/ فبراير في ضربة جوية يرجح أنها أميركية.

وتسببت الحرب في اليمن في مقتل مئات آلاف الأشخاص وأفضت إلى أزمة إنسانية هي من الأسوأ في العالم بحسب الأمم المتحدة.

غير أن المعارك هدأت إلى حد كبير منذ إعلان وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في نيسان/ أبريل العام الماضي.