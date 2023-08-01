شاهد: العثور على جثة داخل برميل في ولاية كاليفورنيا الأميركية

بقلم: يورونيوز

قدم قسم العمدة تفاصيل قليلة، مشيرا إلى أن محققي جرائم القتل يتولون تفاصيل القضية

تم اكتشاف جثة داخل برميل في مدينة ماليبو بولاية كاليفورنيا الأميركية، يوم الإثنين، وتقوم الشرطة بالتحقيق في ملابسات الوفاة.

وقال مسؤولون إن عددا من المسعفين أرسلوا من مقاطعة لوس أنجلوس إلى شاطئ ماليبو لاجون ستيت في حوالي الساعة 10:15 صباحا وعثروا على الضحية داخل البرميل.

وقدم قسم العمدة تفاصيل قليلة، مشيرا إلى أن محققي جرائم القتل يتولون تفاصيل القضية، فيما لم يتم تحديد جنس الشخص وعمره وسبب وفاته على الفور.