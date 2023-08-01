روسيا تغلق مطار فنوكوفو ومسيّرة أوكرانية تهاجم برجا تجاريا وسط موسكو

هاجمت طائرة مسيّرة برجا تجاريا في حي الأعمال بوسط موسكو الثلاثاء كان قد تعرض لهجوم سابق خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حين أُسقطت طائرة مسيّرة واحدة على الأقل، وفق ما أفاد رئيس بلدية المدينة.
وكتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تطبيق تلغرام "جرى إسقاط طائرات مسيّرة عدة بواسطة أنظمة الدفاع الجوي خلال محاولتها التحليق فوق موسكو. إحدى هذه الطائرات اصطدمت بالبرج نفسه في حي موسكو سيتي كما حدث في المرة الأخيرة. واجهة المبنى في الطابق 21 تضررت".
أضاف "لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا"، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ كانت في موقع الهجوم.
آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا
إغلاق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو لفترة مؤقتة (وكالة تاس)
أفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" أن مطار فنوكوفو الدولي في موسكو أُغلق لفترة وجيزة في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.
ونقلت تاس عن خدمات الطوارئ "تم إغلاق مطار فنوكوفو لفترة مؤقتة أمام المسافرين الوافدين والمغادرين وتحويل الطائرات إلى مطارات أخرى"، قبل أن تورد لاحقا أن المطار استأنف عمله بشكل طبيعي.
أوكرانيا: الضربات الجوية الروسية تدمر 180 ألف طن من الحبوب في 9 أيام
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الاثنين إن الضربات الجوية الروسية دمرت محاصيل حبوب تقدر بنحو 180 ألف طن متري في غضون تسعة أيام في هذا الشهر.
وشنت روسيا ضربات جوية على البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية عدة مرات بعد انسحابها من اتفاق حبوب البحر الأسود الذي كان يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان.