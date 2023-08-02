شاهد: "كائنات أسطورية وأقزام وملكات" في شوارع السلفادور احتفالاً بعيد ديني تقليدي

بقلم: يورونيوز

قاد العرض أشخاص يرتدون زي مخلوقات من الأساطير السلفادورية، مثل «سيغوانابا»، وهو كائن أنثوي ملعون، أو «كاديجو»، وهو حيوان أسود يشبه الكلاب له أنياب كبيرة. كما ألقت الملكات المزينات بالزهور الملونة الحلويات للجمهور.

سارت الملكات والكائنات الأسطورية والأقزام في شوارع السلفادور يوم الثلاثاء، إحياء لعيد سنوي ديني تقليدي.

تحيي احتفالات سلفادور ديل موندو (منقذ العالم) التقاليد الأسطورية المسيحية والمحلية.

شهد هذا العام تجمع الآلاف في موكب في العاصمة سان سلفادور، تخللته عروض وموسيقى وألعاب نارية.

تقول رينا كاربيو، 54 عاما، أثناء حضورها العرض مع زوجها وأطفالها الثلاثة «لقد حضرنا دائما مع عائلتي لمشاهدة العرض، إنه جزء من ثقافتنا لا ينبغي تفويته».

قاد العرض أشخاص يرتدون زي مخلوقات من الأساطير السلفادورية، مثل «سيغوانابا»، وهو كائن أنثوي ملعون، أو «كاديجو»، وهو حيوان أسود يشبه الكلاب له أنياب كبيرة.

كما ألقت الملكات المزينات بالزهور الملونة الحلويات للجمهور.

كل عام تقام الاستعراضات وأنشطة الأطفال والمسابقات الرياضية كجزء من الاحتفال، مع وجود متزايد للشرطة. مثلاً تقام الاحتفالات هذا العام في ظل حالة طوارئ مفروضة منذ آذار/ مارس 2022 لمحاربة العصابات في البلاد.

يقول مدير الحماية المدنية، لويس أمايا، إن حوالي 42000 فرد - بما في ذلك رجال الشرطة ورجال الإطفاء والعاملين الطبيين – نُشروا لضمان سلامة سير الاحتفالات هذا العام.

ستختتم الاحتفالات يوم الأحد بقداس يقيمه جميع أساقفة البلاد في كاتدرائية سان سلفادور.