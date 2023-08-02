جورجيا ميلوني تقاضي مغني الروك الذي وصفها بـ"العنصرية" و"الفاشية"

بقلم: يورونيوز

اتخذت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إجراءات قانونية ضد بريان مولكو من فرقة بلاسيبو البريطانية، بعد أن أهانها المغني خلال حفل موسيقي بالقرب من تورين الشهر الماضي.

أثناء أدائه في مهرجان سونيك بارك الموسيقي في 11 يوليو، انطلق مولكو في صخب ضد ميلوني، زعيمة الجناح اليميني الإيطالي. صرخ مولكو باللغة الإيطالية من على المسرح أمام جمهور وصل إلى 5000 شخص، ووصف ميلوني بأنها "عنصرية" و"فاشية"، وأدى هذا إلى إبلاغ السلطات المحلية عنه للمدعين العامين.

في أعقاب الحادث، فتح المدعون العامون في تورين تحقيقًا رسميًا مع مولكو بتهمة "ازدراء المؤسسات".

أفادت وسائل الإعلام الإيطالية يوم الأربعاء أن محامي ميلوني اتخذوا الآن إجراءات قانونية ضد المغنية، ورفعوا دعوى قضائية بتهمة التشهير.

هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها ميلوني دعوى تشهير. في العام الماضي، رفعت دعوة ضد صحفيين من صحيفة دوماني الإيطالية إلى المحكمة بسبب استخدام مصطلح معين في مقال عنها.