بقلم: يورونيوز

شاهد: إخلاء مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي وسط تقارير عن سماع إطلاق نار

قالت شرطة واشنطن إنها لم تجد أي مطلق للنار أو أي مصاب عقب تقارير عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكونغرس اليوم الأربعاء، وأشارت أن البلاغ كان كاذبا.

وتلقت الشرطة بلاغا عن شخص يطلق النار، لكن يبدو أنه بلاغ كاذب.

وفي وقت سابق أعلنت شرطة الكونغرس الأميركي أنها تلقت بلاغا عن إطلاق نار محتمل عند مبنى الكابيتول، الأربعاء، وحثت الموجودين داخل مكاتب مجلس الشيوخ على الاحتماء.

ومجلس الشيوخ حاليا في عطلة صيفية وغالبية أعضائه ليسوا في مكاتبهم.